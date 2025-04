Los obras en La Romareda impiden una masiva afluencia de hinchas del Mirandés

Habría sido un desplazamiento masivo porque siempre lo es si el horario no lo evita al ser un viaje relativamente corto si se compara con ... el que hay que realizar a otros estadios. Además, que el Mirandés ocupe la cuarta posición en la clasificación, a un solo punto del ascenso directo y a dos del liderato y de que la salvación esté garantizada por puntuación desde hace semanas, añade muchos más alicientes a esta salida que estaba señalada en rojo en el calendario por hinchas y peñas.

No obstante, las obras de remodelación que se acometen en La Romareda con un fondo, el Gol Sur, sin ocupación, impiden que los de Lisci jueguen este próximo domingo a la hora de comer tan arropados como, a buen seguro, lo estarían en condiciones normales.

Habrá afición mirandesista en las gradas del campo del Zaragoza. Sin embargo, no se puede determinar cuántas personas se darán cita porque no van a estar emplazados en una zona determinada, como es habitual en el fútbol profesional sino que muchos de ellos han retirado las localidades vía online y, por lo tanto, estarán desperdigados por diferentes tribunas. No en un área acotada para hinchadas visitantes porque ahora no existe al no tener capacidad el club aragonés para acogerlas.

De hecho, suele ser un desplazamiento fijado por las peñas mirandesistas al ser uno de los más 'cómodos' y atractivos que existen en el fútbol profesional para el Mirandés, pero dadas las circunstancias no han programado este viaje de forma colectiva. Los que van a estar presentes en las gradas del recinto zaragocista acuden a título individual por su cuenta.

Tal es así que agrupaciones rojillas –Komando Kemando y Jóvenes Jabatos– organizaron el viaje previo a Albacete conscientes del impedimento que existe para ir de manera conjunta a la capital maña.

Más de 1.100 en Anduva

Seguidores de la entidad maña, no obstante, ocuparon en el partido de ida disputado en Anduva todo el fondo norte (más de 1.000 personas) y una esquina de General, la más próxima a la Grada 2. Ahora, no puede haber reciprocidad por parte de los que este fin de semana ejercerán de locales.

Y es que si la capacidad oficial era hasta esta temporada de 34.000 personas, el recinto blanquillo se ha quedado en 25.000. Se da la circunstancia de que tienen actualmente 24.000 abonados, motivo por el que no pueden habilitar más espacio para los visitantes. No lo han hecho nunca, con ningún otro rival, en lo que va de Liga.

La intención es disponer del estadio con sus reformas ya realizadas dentro de dos temporadas. Tendrá entonces una capacidad de 43.000 personas.

Estadio modular provisional

Mientras tanto, en el mes de enero arrancaron los trabajos en la zona del Parking Norte de Zaragoza, donde se ubicará el estadio modular provisional con capacidad para 20.000 personas y jugará las próximas dos campañas el conjunto aragonés hasta que se construya la nueva Romareda.

Tendrá cuatro graderíos independientes, 20.103 asientos (5.300 en Grada Preferente Oeste, 6.290 en Este, 4.343 asientos en Gol Norte y 4.191 en Gol Sur), además de un área perimetral con servicios para el espectador. Las obras está previsto que finalicen el próximo mes de junio.

El terreno de juego presentará unas dimensiones para competiciones nacionales de fútbol profesional (105×68 metros del rectángulo de juego, 120×80 totales). Los accesos y salidas a las gradas se producirán a través de un total de 32 vomitorios para el público general.