Con obligados retoques en la zaga el Mirandés busca dar un paso más

Avanza la competición y el Mirandés sigue planteándose retos para conquistar y metas que alcanzar. Nunca se habían visto los de Anduva en una situación ... tan privilegiada como la que tienen en estos momentos y el equipo se ha conjurado para mantenerse así. Conservar la posición que da el ascenso directo es lo que pretenden hoy los de Lisci en un terreno de juego en el que no estarán solos. Van a sentir los rojillos el aliento que les insuflarán los Jóvenes Jabatos y los integrantes de la peña Komando Kemando. Los que se han desplazado en los dos autobuses hasta Albacete van a ser la representación de todos los mirandeses que estarán pendientes de lo que ocurra en el Carlos Belmonte.

La clasificación del equipo, el buen juego que realizan los rojillos y sobre todo el despliegue físico y el esfuerzo del que nunca rehuyen son los artífices de que los seguidores mirandesistas sean en este momento legión ya que a los habituales de Anduva, a los que llevan años disfrutando a veces y sufriendo en otras ocasiones con el Mirandés se han sumado incluso los que no son futboleros. El equipo se ha ganado ha toda la ciudad y no es raro escuchar conversaciones en la que se apunta que «lo que están haciendo estos jugadores está dando un alegrón a la ciudad», y a renglón seguido otros comentan que así las cosas «como para no ser del Mirandés, hay que estar con estos chavales a tope».

Un bloque que esta tarde en el Carlos Belmonte presentará un equipo con algunas variaciones, con retoques obligados en la zaga porque como es bien sabido ni Tachi ni Egiluz, habituales escuderos de Raúl, no pueden ser de la partida ya que ambos vieron en el partido contra el Racing su quinta cartulina amarilla.

Sea como fuere y tal y como ha venido comentando el mister desde que tuvo que empezar a pensar en la cita de esta tarde en Albacete, de lo que hay que estar pendiente es de los que están y no de los que por unas circunstancias o por otras tienen que quedarse fuera.

El buen momento del equipo y el compromiso que demuestras todos semana tras semana hace que el técnico romano no tenga ningún miedo al partido por lo que se refiere a las ausencias. Llegó a decir Lisci que aunque tuviera que echar mano de Pani para ser central, estaría tranquilo. No va a ser el caso, y lo que habrá que ver es si en uno de los dos puestos que han quedado vacantes se decide por colocar a Postigo, para acompañar a Parada, que se presupone será central titular. Las dudas, incluida también la presencia o no de Tomeo, se solventarán esta tarde en un partido que tiene importancia para los rojillos porque una vez más se entiende esta cita como una buena oportunidad para que los de Anduva empiecen a conseguir victorias fuera de casa en esta segunda vuelta.

A por el triunfo

El equipo quiere seguir entre los mejores y para consolidarse no estaría de más que obtuviera los tres puntos en tierras manchegas. El Mirandés, intratable en casa, tiene ahora dos compromisos consecutivos como visitante, el de esta tarde y el de la próxima semana en Zaragoza. Es el momento de dar un paso más para acercarse al objetivo.

El equipo es consciente de que obtener una buena renta en estos dos próximos compromisos sería importantísimo y salgan los que salgan para medirse ante el Albacete van a intentarlo desde el minuto uno y hasta que el colegiado pite el final, seguro.

Al margen de las dudas en la zaga –más de los aficionados que las que pueda tener Lisci– parece que de inicio con Raúl estarán Hugo Rincón, Juan Gutiérrez e Iker Benito como defensas. La medular, inamovible la integrarán Gorrotxa, Reina y Lachuer y arriba Panichelli estará acompañado bien por Joel –habitual fuera de casa– o por Izeta.

Tiene el míster piezas suficientes para conformar un equipo competitivo que, arropado por un buen número de seguidores rojillos, demuestre que está dispuesto a dar batalla para mantener vivo el sueño que está ilusionando, y de qué manera a toda una ciudad