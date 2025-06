¿Obligación del Mirandés por subir? Ninguna, pero vamos a Oviedo con toda la ilusión del mundo»

Ángel Garraza Miércoles, 18 de junio 2025, 14:35 Comenta Compartir

«Creo que sí», responde Sergio Postigo a la pregunta de si el Oviedo tiene la presión y el Mirandés la ilusión por ascender. «Ellos siempre recuerdan que llevan 24 años sin jugar en Primera División, la historia y demás. Es un club muy grande y ojalá que en los años siguientes lo pueda conseguir. Vamos con una ilusión tremenda, con ganas de hacer historia porque no se le ha dado la visibilidad a este equipo, solo ha sido ahora, hasta en estos momentos, de lo que ha conseguido el Club Deportivo Mirandés».

El capitán mirandesista recuerda que «la gente no sabe las condiciones en las que hemos estado entrenando cuatro meses en aquel campo porque no hay instalaciones para nada más. En las condiciones en las que estaba y los chicos no se han quejado ni una sola vez. Eso es imposible que ocurra en Primera y en Segunda en muy pocos equipos y conseguir los resultados que hemos estado dando... ¿Obligación por subir? Ninguna, pero vamos a Oviedo con toda la ilusión del mundo».

El conjunto carbayón confía plenamente en el ascenso. Sus jugadores, nada más acabar el partido de ida disputado en Anduva, aseguraban que ellos tienen «mejor equipo y que se merecen pasar». ¿Qué opinión le merece a Postigo, capitán del Mirandés? Reconoce que «él haría lo mismo. No critico que estén confiados. Es lo normal. El mensaje positivo que hay que mandar a la afición está hecho: tratar de ganar y nosotros, igual, va a ser un partido muy difícil pero la historia no te da puntos, te los da el juego en el campo trataremos de hacer lo que hicimos el otro día».

El experto futbolista jabato confiesa que «es una semana de total normalidad. Pese a no serlo es algo que me encanta de estos chicos. Da igual el partido que nos estemos jugando, la racha que llevemos, que los chicos entrenan como siempre, se divierten como siempre y esbozan una sonrisa y es lo que me da mucha importancia. Pese a ser un partido muy importante, todos somos conscientes de ello; a los chicos los veo tan contentos, alegres y confiados como siempre».

Sus arengas antes de los partidos «No tengo nada preparado nunca porque tengo que ir al hilo de lo que diga el míster»

Es el encargado de arengar a la plantilla instantes antes de saltar al terreno de juego. Admite que «me salen. Quiero decir algunas palabras finales, algún matiz que pueda valer y ya está. No tengo preparado nada porque tengo que ir al hilo de lo que transmite el míster. Si quiere quitarle importancia a un partido porque cree que es lo mejor, yo no puedo hacer lo contrario. Según el mensaje que vaya dando el míster antes del partido, así trato yo de hacer».

El central sostiene que en un partido de fútbol de estas características «el que mantenga más la calma en determinados momentos va a acometer menos errores. Estos encuentros se suelen decir por detalles, por malas gestiones de los momentos y el que menos cometa más saldrá ganando».

El rival «Espero un Oviedo más agresivo en la presión al tener que buscar un gol sí o sí»

¿Qué duelo espera este sábado, un Oviedo que saldrá a apretar desde el primer instante o más pragmático para hacer un partido largo? «Por lógica espero un Oviedo mucho más agresivo en presión alta al tener que buscar el gol. Diferente al del otro día, cuando cambiaron de sistema para, entiendo, proteger un poco más ese resultado. Allí será otro Oviedo distinto, es lo que haría al tener que meter un gol sí o sí».

A nivel personal, aunque ha participado más bien poco sobre el césped, asegura que «ha sido una temporada fantástica porque hace mucho tiempo que doy prioridad a lo colectivo por encima de lo individual».

Temas

CD Mirandés