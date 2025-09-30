Los números se ponen en contra del Mirandés

Sólo se han disputado siete jornadas del campeonato doméstico y, por lo tanto, queda un mundo por delante para un Mirandés que aún está en ... fase de construcción como equipo. Si bien, no ya las sensaciones que emanan del devenir del equipo rojillo en las últimas jornadas y en los tres encuentros disputados en su casa alquilada de Mendizorroza, si no los números, datos y estadísticas se han puesto en contra del cuadro que entrena Fran Justo.

Según los oficiales, tras siete jornadas de campeonato aparece en el último lugar en algunos aspectos del juego. Tiempo hay para revertirlos, pero lo cierto es que a día de hoy son reveladores de un Mirandés en el que no se ha detectado evolución, más allá de haber ganado dos encuentros a domicilio, mérito que tampoco se puede ocultar.

Pero la realidad demuestra que al equipo le cuesta un mundo llegar con peligro al área rival, sobre todo si tiene que llevar el peso del partido y la pelota en los pies sus jugadores. Una circunstancia que se traduce en que el cuadro mirandesista es el que menos disparos realiza a la portería contraria y, en cambio, el que más recibe.

La medular ni da equilibrio ni sujeta ni crea juego, al menos con una cierta continuidad. A los puntas les llegan escasos balones y atrás, tampoco es que haya un ejercicio de solvencia que contrarreste otros déficits. Salvo en posicional, más por acumulación de efectivos en su propia área, que es lo que le libró en Andorra hasta el punto de permitirle amarrar un punto en un choque para olvidar.

45 disparos a portería suma en 7 jornadas. Con el Leganés es el conjunto que menos chuta al marco rival

Sea como fuere, con 45 disparos, al igual que el Leganés, es el que menos chuta a la puerta contraria de los 22 participantes en la Liga de Segunda, lo que revela las dificultades para generar peligro, principalmente en la condición de local como consecuencia de los motivos expuestos.

El 25% de sus ocho tantos han sido desde el punto de penalti, obra de Carlos Fernández. Es, en ese sentido, el conjunto que más porcentaje tiene de goles logrados al transformar una pena máxima. Ha anotado los dos.

Si el análisis se centra en la vertiente ofensiva, tampoco se puede desdeñar otro dato significativo: es el que menos saques de esquina ha botado de la Liga. Sólo 14 ha lanzado desde el córner; la Real B, con 20, seis más, es el penúltimo en esta faceta. El que más ha utilizado este lance es el Racing, con 49.

113 son los tiros recibidos por parte de los adversarios. Es el que más lanzamientos ha sufrido de los 22 equipos: 16 por partido.

Escaso peligro a favor, pero el oponente sí se aproxima y tira con asiduidad cada vez que se acerca a los dominios de Nikic o Juanpa. Tal es así que el Mirandés es el equipo que más disparos recibe: 113 lleva ya. O, lo que es lo mismo, suma 16 en contra por partido.

Una barbaridad. Ya se sabe que el primer defensa es quien ejerce de delantero, por lo que este dato pone de manifiesto que la labor de contención de todo el bloque deja mucho que desear.

También es el que menos posesión tiene de la categoría, con el 40% únicamente, por el 42% de la Cultural (penúltimo en este capítulo) y el Sporting (antepenúltimo, con el 43,5%). Aunque, este hecho también puede ofrecer varias lecturas.

Es relativo. No por tener más tiempo el balón en su poder se va a atacar más y mejor, pero sirva para poner en evidencia que pasárselo entre los defensas, que es lo que más se aprecia, resulta infructuoso. Puede evidenciar, a su vez, no saber muy bien qué hacer con el cuero, que es lo que da la impresión.

14 saques de esquina ha lanzado, el que menos de toda la categoría de plata; sólo dos por encuentro.

También hay otro dato que indica, asimismo, que es necesario que los futbolistas que integran el plantel adquieran más confianza. Es imprescindible. Ya ha dado tiempo a observar que hay efectivos verticales, que pueden ser desequilibrantes en el uno contra uno. Sin embargo, las estadísticas muestran que el Mirandés es el que menos regatea de Segunda División.

Sólo 82 regates, por los 84 del Huesca (penúltimo en esta tabla) y los 87 del Leganés. El que más lo hace es el Andorra, con 142. Y eso que cuando los intentan y lo hacen, ocupa la mitad de la tabla en porcentaje de regates satisfactorios (el 12º, con el 46,34%).

A todo esto se suma que es una de las cuatro escuadras que en su haber no ha contabilizado todavía una sola portería a cero tras las siete jornadas transcurridas. Aquí figura junto a Andorra, Castellón y Racing de Santander, los otros tres que tampoco pueden presumir de haber conseguido acabar imabatidos un encuentro en lo que va de curso 25/26.

En retroceso en la tabla

Por todo ello, va en retroceso en la clasificación después de que ganara sus dos encuentros consecutivos en calidad de visitante. Es cierto que a estas alturas el puesto en la tabla no es tan relevante como sí lo será dentro de unos meses. Es la puntuación la que manda. Y aquí, sus siete unidades acumuladas son una por encima de un descenso que ocupan, entre otros, un Zaragoza que ya le ha ganado (0-1) sin que demostrara ser muy superior o un Granada al que se le supone que escapará de esa zona con el paso de los partidos.

Hay, y esto es lo importante, margen de mejora, mucho, en todos los conceptos y líneas del campo, así como tiempo para hacerlo con el propósito de ir progresando en todos los ámbitos. De momento, y en uno de los capítulos, sí que aparece entre los más destacados de la competición: en el número de goles que ha conseguido desde fuera del área. Con el Almería, es el que más veces ha batido al guardameta contrario desde lejos: tres dianas de las ocho en total han llegado así.

Una oportunidad para ver la evolución del equipo mirandesista se presenta este próximo domingo en el estadio José Zorrilla ante el Valladolid.