Novedades obligadas en el 'once' del Mirandés en Pucela

El técnico rojillo sigue haciendo pruebas para ver si da con la tecla en cuanto al que podría ser el equipo base y poder así ... ofrecer a la afición la posibilidad de tener un conjunto reconocible. Para poder hacerlo es para lo que trabaja, pero lo cierto es que algunos de los efectivos que están siendo titulares habituales no van a estar en el equipo de inicio en Pucela.

El central, Postigo, que el pasado viernes se retiró con molestias, sigue con ellas y no es cuestión de forzar teniendo como se tiene otras piezas para poder sustituir al jugador más veterano de la plantilla.

El que también es duda para el duelo en Zorrilla, no tanto para el partido –podría tener minutos– como para determinar que juegue desde el pitido inicial es Carlos Fernández, que ha estado renqueante durante la semana. Con estos contratiempos le va a tocar por lo tanto a Fran Justo hacer retoques en relación con el 'once' titular del partido de Mendizorroza frente al Zaragoza.

Con este panorama va a ser bastante difícil augurar cuál será la apuesta del técnico mirandesista que, sin duda, dada la amplia plantilla de la que dispone, tendrá opciones para elegir. Atrás para suplir a Postigo, no sería descabellado pensar que pudiera dar entrada, haciendo algunas modificaciones posicionales, a Pablo Pérez que debutó en la última cita, y si en la punta de lanza no puede contar desde el principio con Carlos Fernández, a lo mejor opta por adelantar a Pablo López o, por qué no, cuenta con Marí que ya tuvo sus primeros minutos en la recta final del partido contra el Zaragoza. En el tiempo que estuvo sobre el verde llegó a tener una ocasión más o menos clara, así que podría ser la elección de Justo que probablemente vuelva a contar con Petit como 9 titular.

Dejando atrás el mal partido de la pasada semana toda la plantilla, jueguen los que jueguen quiere hacer borrón y cuanta nueva y para Justo tener bajas «no puede ser una excusa. Ahora lo que nos toca es ver el rendimiento de los jugadores. El 85% del equipo ya han sido titulares en este primer mes en el que hemos podido estar todos y, a partir de ahora que ya les hemos dado la oportunidad, tenemos que empezar a tomar decisiones hacia un sentido o hacia el otro. Y con los jugadores a los que aún no les hemos dado la oportunidad nos toca trabajar para dársela cuanto antes. Esto lo tendremos que conjugar con lo que vaya sucediendo y estoy seguro de que pronto veremos a ese Mirandés reconocible que todos queremos».

Este domingo se presenta una buena oportunidad para que el equipo, que durmió el sábado en Valladolid, se reeencuentre. No va a ser fácil ya que Zorrilla hasta la fecha ha sido un campo maldito, pero los rojillos tendrán que intentar aprovechar que los pupilos de Almada suman dos derrotas seguidas y habrá que jugar bien las cartas y aprovechar su ansiedad.