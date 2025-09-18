Una normativa europea retrasa el proyecto del centro de transformación de Anduva

Un nuevo contratiempo ajeno a las partes implicadas aparece en torno a las obras que se ejecutan en el estadio de Anduva. Ya se sabe ... que los plazos y las resoluciones dependen de muchos factores y en este caso ha aparecido uno más que va a retrasar en este caso en dos meses los trabajos del centro de transformación del recinto, para el que el Ayuntamiento presupuestó 419.500 euros.

Una normativa europea que entra en vigor el próximo día 1 de enero de 2026 obliga a cambiar el proyecto inicial que ya estaba aprobado y sacado a licitación. De hecho se habría cumplido ya el periodo para la presentación de ofertas, si bien es de obligado cumplimiento cambiar las celdas que estaban previstas en la estructura eléctrica.

La ley que llega desde Bruselas implica que las celdas de media/alta tensión adquiridas después de marzo de 2024 no podrán operar más allá del próximo día 1 de enero, incluso si ya estuvieran instaladas. Por lo tanto, se debe optar por celdas libres, especialmente para instalaciones que puedan retrasarse y no cumplan con la fecha de puesta en servicio. Como es el caso de Anduva.

Se trata, en definitiva, de utilizar unas de menor impacto ambiental en la labor que desarrollan de recibir las líneas eléctricas desde el exterior del centro de transformación mediante un interruptor-seccionador.

Menor impacto ambiental Hay que sustituir las celdas previstas porque a partir del 1 de enero estarán prohibidas

Este requerimiento afecta al Mirandés porque los que origina esta normativa es que desde el Consistorio se tenga que volver a empezar con el proyecto. Redactarlo con la modificación necesaria para, posteriormente, abrir los plazos de exposición, licitación y, finalmente, de adjudicación de esta obra específica. Ya se apunta que todo ello supondrá dos meses, motivo por el que hasta mediados de noviembre no estará operativo este plan para, a continuación, poder plasmarlo sobre el terreno.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno municipal dio el visto bueno en la reunión que llevó a cabo en la última semana del pasado mes de julio al proyecto de las obras del centro de transformación del Estadio de Anduva, con un presupuesto global de 419.436, 25 euros, IVA incluido.

En ese montante, están incluidos los 286.734,53 euros para el centro de seccionamiento y maniobra de línea de acometida para el centro de transformación en el camino de Anduva. Es el elemento electromecánico que forma parte de la red de distribución y cuyo corazón es un conjunto de celdas de media tensión, que tiene por misión principal unir pero, sobre todo, proteger la red de distribución pública, así como maniobrar la derivación –instalación particular-, sin generar perjuicio al resto; unir la red de distribución pública con la instalación particular de un tercer agente.

Vuelta a empezar Acabado el plazo de licitación del anterior plan, hay que reanudar todo el proceso previo: dos meses

A partir de entonces, este proyecto se trasladó al departamento de Contratación al objeto de proceder a su publicación con el fin de que las empresas interesadas presentasen sus ofertas. Las firmas tendrían un plazo para hacerlo de 26 días a partir de su anuncio, periodo que ya ha expirado, pero que no vale de nada porque hay que introducir las variaciones en todo lo relacionado con las celdas.

Hasta bien avanzado el mes de noviembre, por lo tanto, el plan no saldrá a la luz. Después, la compañía que opte a realizar este trabajo se pondrá manos a la obra.

El saneamiento, en octubre

Antes, sin embargo, si no surgen contratiempos se procederá por parte de la administración local a acometer la ampliación de la red de saneamiento a partir del próximo mes, una vez que se acaben las labores de pilotaje que actualmente se emprenden para hacer posible la nueva tribuna con todos sus servicios.

Y es que más allá del macro proyecto de la grada, hay otros trabajos necesarios e imprescindibles. Entre ellos, la ampliación de la red de saneamiento por un montante de 48.000 euros. Se instalarán dos tuberías para conseguir un sistema separativo de recogida de aguas fecales y pluviales. Octubre es la fecha prevista para emprender esta tarea también necesaria dentro de lo que será la nueva grada de Anduva, que estará lista en 2026.

Mientras tanto, las obras siguen su curso. El graderío va cogiendo forma con la colocación de mochetas y pilares. Poco a poco se va atisbando el esqueleto de una infraestructura que cambiará la fisonomía de más de medio recinto mirandesista una vez concluido. Todo apunta a que no será hasta principios del próximo año cuando todo el club disfrute de la nueva tribuna.