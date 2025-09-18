El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La nueva grada va cogiendo forma poco a poco. Avelino Gómez

Una normativa europea retrasa el proyecto del centro de transformación de Anduva

Hasta el mes de noviembre no estará operativo el plan para ejecutar después esa obra al obligar desde Bruselas a cambiar las celdas previstas

Ángel Garraza

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:13

Un nuevo contratiempo ajeno a las partes implicadas aparece en torno a las obras que se ejecutan en el estadio de Anduva. Ya se sabe ... que los plazos y las resoluciones dependen de muchos factores y en este caso ha aparecido uno más que va a retrasar en este caso en dos meses los trabajos del centro de transformación del recinto, para el que el Ayuntamiento presupuestó 419.500 euros.

