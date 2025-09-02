El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Nikic. Avelino Gómez

Nikic no viajará con Montenegro y el Mirandés tendrá disponible a Marí en «7 o 10 días»

El portero rojillo se lesionó ante el Granada y estará apto en «dos o tres semanas» y una de las últimas incorporaciones se recupera de un contratiempo que arrastra desde pretemporada

Ángel Garraza

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:50

Igor Nikic dio el susto a la parroquia rojilla al no jugar el segundo tiempo ante el Granda en Los Cármenes. Se quedó en los vestuarios en el descanso porque en una acción se lastimó en una rodilla. Una vez realizadas las pruebas médicas, afortunadamente se ha quedado en una pequeña lesión que le impedirá poder ir con su selección y se quedará en Miranda recuperándose.

¿Qué sufre? Según el parte médico emitido desde la entidad rojilla, padece «un síndrome de la plica sinovial en su rodilla derecha». El tiempo de recuperación queda pendiente de su evolución clínica. No obstante, el director deportivo, Alfredo Merino, confía en que «en dos o tres semanas, si todo va bien, estará listo».

Respecto al delantero Alberto Marí, quien se lesionó con su club de origen hace unas semanas, se recupera de una pequeña rotura en los isquiotibiales de su pierna derecha. En 7 o 10 días estará apto. No llega para la cita de Albacete, pero sí el resto de las últimas incorporaciones, jugadores que podrán ir convocados.

