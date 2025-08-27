El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nikic despeja un balón ante el Huesca. Avelino Gómez

Nikic se perderá el partido del Mirandés ante el Albacete al ir convocado con Montenegro

Está citado para medirse con la República Checa y Croacia los días 5 y 8 de septiembre

Ángel Garraza

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:49

La selección absoluta de Montenegro ha citado al portero del Mirandés:, Igor Nikic, para la próxima cita internacional que el combinado balcánico tendrá de cara a los encuentros de clasificación para el Mundial 2026. Nikic se concentrará tras el partido del próximo domingo, 31 de agosto, de su equipo ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

Montenegro, dirigida por Robert Prosinecki, disputará dos compromisos en esta ventana internacional, primero ante la República Checa el viernes, 5 de septiembre, en el Estadio Municipal de Podgorica; el segundo será ante Croacia, el lunes 8 de septiembre en el Estadio Maksimir de Zagreb.

De tal manera que el guardameta rojillo para esta y la próxima temporada se perderá el choque ante el Albacete en el Carlos Belmonte.

