Nikic está convocado con Montenegro y se perderá el duelo del Mirandés ante el Leganés Tras no poder ir a la anterior citación por un contratiempo físico, estará fuera entre el 8 y el 13 de octubre

Ángel Garraza Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:44

Igor Nikic ha sido de nuevo convocado con Montenegro. Tras no poder acudir a la última llamada con su selección por un contratiempo en forma de lesión, que mantuvo al cancerbero fuera del grupo unos días, vuelve a ser convocado y defenderá en el próximo parón internacional la camiseta de su selección.

El guardameta jabato se perderá el encuentro frente al Leganés en Mendizorroza, que tendrá lugar el sábado, 11 de octubre a las 16.15 horas, para la disputa de un encuentro de clasificación para el Mundial frente a Islas Feroe y un partido amistoso frente a Liechtenstein.

Nikic se ausentará entre los días 8 al 13 de octubre para la llamada internacional. Se perderá una jornada del campeonato de Segunda con el Mirandés

