Muneta: «Ha sido una sorpresa, pero con responsabilidad porque sólo miro por el Mirandés» El analista y, hasta este viernes, entrenador del equipo rojillo asegura que «en tan pocos días no hay tiempo para cambios; hemos trasladado unas ideas muy claras, desde la solidez defensiva para que arriba, suelten el talento que tienen»

Ángel Garraza Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

«Está siendo una semana especial para mí, pero no me lo tomo desde lo personal. Miro por el Mirandés, por el club, porque una vez que se decide la destitución del anterior entrenador se me comunica que me hago cargo del equipo el lunes hasta que se incorpore el nuevo míster. Se ha ido posponiendo, así que con responsabilidad, preparando bien la semana, ayudando a los jugadores, sumar e intentar llegar lo mejor posible al viernes». Así explica Antxon Muneta, analista y actual entrenador interino, cómo han transcurrido estos días en los que ha preparado el duelo de este viernes ante el Sporting.

«No es una situación agradable ningún cese, cuesta al principio, pero a lo largo de la semana he visto a los jugadores muy responsabilizados de la situación en la que estamos, porque son los primeros que son conscientes de que no están saliendo las cosas, con el ánimo cada vez mejor y con muchas ganas de que llegue mañana para intentar revertirla», señala el trabajador del club rojillo.

Tiene claro que con tan poco tiempo «revoluciones no hay tiempo para hacer. Hemos trabajado bien para afrontar con la mayor garantía posible el partido de mañana y las ideas que hemos planteado las hemos asumido muy bien. Vamos con las ideas muy claras. Los futbolistas están muy concienciados de dar un paso adelante para dar la vuelta a esta situación».

Se trata de ayudar a que «recuperen la confianza en sí mismos». Acerca de lo que tiene que hacer el equipo para lograr el primer triunfo en Mendizorroza, después de indicar que «si tuviera la varita mágica la habríamos usado desde el minuto uno», hizo hincapié en que lo fundamental es tener «ideas claras de lo que queremos hacer, las han aceptado muy bien y las hemos trabajado».

Durante la semana «He visto a los jugadores muy concienciados de sacar esto adelantre y de revertir la situación»

Recuerda que Borja Jiménez le ha cambiado la cara al Sporting, «un equipo que me gusta, ahora es más sólido, le hacen menos ocasiones y con él no ha perdido. Se ve su mano, tenemos que defender igual de bien y en ataque que se suelten los futbolistas. Tenemos buenos jugadores, con talento, comprometidos, les he pedido que se suelten y estoy seguro de que desde ahí van a llegar las victorias, pero siempre desde la base de ser sólidos».

Muneta, que no ha participado en la decisión del próximo técnico (Jesús Galván), entre otras cuestiones porque «hasta que se forme el nuevo cuerpo estamos muy poquitos, ha habido mucho trabajo que hacer y, además, eso es cuestión del director deportivo, aunque saben que me tienen para lo que quieran, vamos a ayudar a quien venga, cien por cien confianza en él», ni tampoco ha hablado con él (el entrenador) estos días, cree que «todavía no nos hemos olvidado de lo que ocurrió la temporada pasada».

Y eso, continuó, «ha pesado un poquito, los primeros meses. No hemos quitado la resaca de eso, pero la gente se ha concienciado de que el equipo necesita la ayuda de todos y esta situación sólo la vamos a sacar entre todos: jugadores, técnicos, club, afición, percibo en la gente que tiene ganas de ayudar al equipo y de sacar esto adelante».

Van todos los jugadores convocados, salvo Pablo López. «A tope con todos», concluyó el bilbaíno.

Temas

CD Mirandés