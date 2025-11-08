El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fue el héroe. Avelino Gómez

Muneta: «¿Cómo me siento? Siento felicidad porque ha ganado el Mirandés»

El analista y técnico interino fue manteado, coreado su nombre por los hinchas rojillos y dejó el campo visiblemente emocionado

Ángel Garraza

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

Antxon Muneta acabó manteado por los futbolistas y con los hinchas rojillos al completo coreando su nombre. ¿Qué siente tras este partido? «Agradezco a la afición ese gesto, pero lo que siento es felicidad porque ha ganado el Mirandés y me siento muy feliz por los jugadores porque ya os dije en la previa que los veo muy comprometidos para salir de esta situación. Han ganado como locales, en Mendi y eso les refuerza un montón, les viene muy bien», aseguró en la rueda de prensa posterior tras el primer triunfo de los jabatos en calidad de locales.

Muneta destacó «el ánimo de los jugadores, son muy buenos futbolistas, confiamos mucho en ellos y la verdad es que he visto un partidazo del equipo». Admitió, como es lógico, que esta plantilla «necesitaba una victoria porque ha sido un inicio de temporada muy duro, no jugamos en Anduva y eso es durísimo, esta semana ha podido empezar un poco enrarecida por la salida del entrenador, pero los jugadores han hecho autocrítica y han merecido ganar, además remontando, lo que sabe todavía mejor».

Reconoció que «lo trabajado ha salido bastante bien. Los he visto muy cómodos con las ideas tanto con balón como sin balón, estoy muy feliz por ellos, la plantilla ha dado un paso adelante y somos conscientes de que queda muchísimo».

El Sporting, prosiguió, «se ha enfrentado a un buen Mirandés, nos han podido hacer daño, descolgaban a Gelabert, teníamos a los dos centrales con 'Duba', pero prefiero hacer una lectura desde el punto de vista del Mirandés, hoy hemos crecido».

Valoró como «muy buena noticia» el hecho de que tanto Carlos Fernández como Petit hayan visto puerta porque «he tenido un quebradero de cabeza a quiénes ponía de inicio. He elegido a Carlos y Alberto (Mari) y tenía muy claro que Gonzalo iba a tener minutos porque tiene mucho gol y pensé que en los últimos 20 minutos podía hacer daño, pero el gol lo hace él». Me alegro muchísimo por él porque con confianza va a seguir marcando goles».

«Y el nuevo entrenador va a tener todo mi apoyo, él viene con sus ideas porque es un gran entrenador», concluyó.

«El Mirandés ha estado mejor que nosotros», indicó Borja Jiménez

«No lo sé si tendrá algo que ver el efecto del nuevo entrenador. Puede ser. Han estado mejor que nosotros en el campo. Lo que quiero ver es la parte que me toca a mi, independientemente de que han hecho un gran partido, de por qué no hemos estado bien», indicó Borja Jiménez. Admitió que su rival había sido mejor.

¿Afectó la lluvia? «Nada. Ha llovido para los dos equipos. El campo estaba rápido. El primer gol y el segundo son evitables. No hemos estado a la altura de lo que requería el partido. No sirve de excusa y no la vamos a utilizar».

