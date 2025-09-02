Los motivos de una plantilla más larga de lo habitual en el Mirandés En el club se considera que el mercado de invierno es para «jugadores enfadados», ahora se asienta la base, y porque «tenemos grandes expectativas con todos los futbolistas, pero ninguna certeza»

Ángel Garraza Martes, 2 de septiembre 2025, 14:52 Comenta Compartir

No hay dudas. En el club no las tienen. «Hemos confeccionado una plantilla muy del Mirandés: viva, alegre, enérgica, con mucho corazón y pata. Los dos porteros, jóvenes y en propiedad, se van a complementar, tenemos cinco centrales de un nivel muy parejo, ya han jugado todos y creo que habrá auténticas tortas por jugar; cuatro laterales, dos más profundos como Pablo y Hugo Novoa y más defensivos, Tamarit y Medrano. Los seis del centro del campo son de muy alto nivel, capaces de jugar a diferentes alturas y en la parte de arriba, cuatro delanteros. El club ha hecho un gran esfuerzo por dar al entrenador diferentes alternativas».

El responsable del área deportiva sostiene que «Pablo López va a ser la sensación de la categoría si es capaz de encontrar el punto de cambio entre juvenil y profesional. Tiene unas condiciones excepcionales, que tan pronto juega en la finalización o en la construcción y El Jerabi, al que el Atlético de Madrid no le quería dejar marchar. Hemos acertado plenamente en todo lo que tiene que ver con lo que se organiza antes y durante el partido. Es un cuerpo técnico muy metódico y trabajador. Espero que el fútbol sea justo con ellos».

24 efectivos

Se trata de una plantilla larga, de 24 efectivos, un número no visto antes, a 1 de septiembre, en el conjunto rojillo. Al menos, en los últimos años. El hecho de que el mercado invernal, salvo excepciones, resulte infructuoso en muchas ocasiones ha tenido que ver, como así señala el palentino. «Esa es una razón, cada vez nos damos cuenta de que el mercado de enero es de jugadores enfadados. Intentamos que el de verano sea la base del proyecto y luego, hay otra cosa fundamental: tengo expectativas con todos los jugadores, pero a día de hoy no tengo certezas. Si en la parte ofensiva creemos que necesitamos muchas alternativas es porque tengo grandes muchas esperanzas en todos, máximas, pero no dispongo de las certezas».

Amplió su argumentación al indicar que Petit tiene 18 años, acaba de llegar de Uruguay y tiene que 'aterrizar'; Eto'o es una promesa espectacular, pero no tiene experiencia; Carlos necesita asentarse aquí y Marí es un chico al que las lesiones no le han permitido ser el jugador que puede ser».

También extendió los motivos a otras demarcaciones del campo. En la medular considera que «necesitamos dos por puesto porque el año pasado, a veces, el equipo necesitaba otras velocidades y alturas que no teníamos, por eso ha sido la decisión de tener una plantilla más larga».

Merino confiesa que «hay puestos en los que hemos podido elegir las primeras opciones que queríamos y hay otros en los que hemos tenido que bajar al cuarto o quinto. Estoy contento. Podía haber sido mejor, sí, pero las opciones que han venido son opciones que desde que han llegado me han demostrado que podían ser perfectamente los primeros en la lista».

Temas

CD Mirandés