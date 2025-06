El momento de los mejores artilleros

La Segunda División se clausuró la semana pasada con 1.181 goles marcados. De los 72 del Almería, el más anotador del campeonato, a los ... apenas 22 anotados por un Racing de Ferrol con los que no tuvo manera de evitar el descenso de categoría. En la parte alta de la tabla también se encuentran los otros tres equipos que, además del andaluz, disputan el 'play off' de ascenso. 65 marcó el Racing, 59 hizo el Mirandés y 56 anotó el Oviedo. El éxito de los dos primeros, rivales esta tarde en Santander en la ida de las semifinales, nace en gran forma de las botas de dos parejas de delanteros especialmente prolíficas. El acierto de Andrés Martín y Juan Carlos Arana, por parte cántabra, y de Joaquín Panichelli y Urko Izeta, en el caso jabato, será clave para comenzar a decantar la eliminatoria a su favor.

Entre los dos delanteros de equipo de Lisci han celebrado 32 goles. Son los 20 marcados por el ariete argentino, segundo en la carrera final por el Pichichi, y los 12 de Izeta, noveno en esa estadística. En total, tres dianas más que la dupla integrada por Andrés (16, tercer máximo goleador del equipo) y Arana (13 y séptimo en la tabla). Solo la pareja del Almería, que cuenta con el artillero Luis Suárez y sus 27 goles, así como los 10 aportados por Leo Baptistao, está por encima.

En el caso del Mirandés ha resultado clave la precisa compenetración entre Panichelli e Izeta. El primero, referencia más adelantada del equipo, ha sido un consumado rematador, pero también clave a la hora de ganar duelos y ceder balones a la segunda línea. Por ahí aparece un Izeta más móvil, inteligente para aprovechar los regalos de su compañero. De esta forma ambos han vivido la temporada de su consolidación. No en vano, el primero está llamado a dar el salto a la élite -tiene contrato con el Alavés, pero el club vitoriano ya ha rechazado ofertas de 15 millones por él- mientras que el segundo, si bien no tiene sitio en un Athletic con el que no renovará, será un pieza más que cotizada en el próximo mercado de plata.

Dobles dígitos

La relación entre Andrés y Arana es algo diferente. Porque en este caso el primero acostumbra a partir de una banda, la derecha, para luego tener incidencia en toda la zona de ataque, mientras que el segundo sí que es una referencia algo más aislada en ataque. También más irregular. Así lo avalan los números del primero. Ha terminado la temporada regular con dieciséis goles marcados y diecisiete asistencias repartidas, rentabilizado de sobre los dos millones que el Racing pagó por él. Es el primer jugador en superar los dobles dígitos tras una década en Segunda. Su inteligencia, que le permite jugar con calma, es una clave también para compensar la irregularidad de Iñigo Vicente en la otra banda. Aunque no llega al partido en su mejor momento: tres goles marcados en los últimos diez partidos.

Más entonado está su compañero, Arana, autor de dos dianas en los últimos dos partidos. Son trece en total, con los altibajos a lo largo del curso que han marcado su carrera. Muy prometedor desde joven –pasó por las canteras de Real Madrid y Atlético antes de llegar al Villarreal– apenas tuvo minutos cuando el Eibar pagó en enero de 2023 900.000 euros por él. Entonces se fue cedido a Santander, marcó trece goles y el pasado verano el Racing pagó 1,5 millones por su traspaso. Ahora, junto a su compañero Andrés, buscar rentabilizar esa inversión frente a una dupla Panichelli-Izeta también sobrada de goles.