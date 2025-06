«El Mirandés-Racing va a ser más igualado que el partido de ida»

Ángel Garraza Miércoles, 11 de junio 2025, 18:58 Comenta Compartir

«El punto de suerte siempre es importante, pero no podemos reducirlo a la suerte. Cuando haces un partido tan bueno si acabas 3-3 es porque has hecho algo mal. Si no encajamos el segundo tanto el partido de ida termina de forma diferente», ha afirmado en la tarde de este miércoles el entrenador rojillo, instantes antes de lanzar que «hay que cuidar esos detalles porque este partido va a ser más igualado que el de la ida».

Alessio Lisci recalca que «los jugadores tienen muchas ganas de jugar este encuentro, lo que ha pasado, pasado está. Hay que salir a ganarle al Racing, no se puede especular con el empate porque es una ventaja mínima y ellos, con poco porque tienen un talento arriba descomunal, te pueden hacer daño. Sería de no ser listos».

El Mirandés ha ganado esta temporada dos encuentros y empatado el tercero, que mereció adjudicarse, frente al Racing. No obstante, desde el banquillo mirandesista se lanza que «va a ser un partido completamente diferente, hay que mentalizarse de que va a ser muy duro. No va a seguir ese guión».

El partido puede ser largo porque existe la posibilidad de que haya prórroga si los 90 minutos más el añadido termina en empate. José Alberto, técnico del Racing, sostiene que eso puede beneficiar a su equipo. «Si lo ha dicho él sabrá por qué es. Estoy pensando en hacer el mejor encuentro posible y si vamos a la prórroga ya nos inventaremos algo para que no sean superiores a nosotros».

Tras señalar que «es importantísimo este partido para nosotros» y que tenemos que ajustar cosas y matices», manifestó que «se puede sorprender a pesar de que hayamos disputado contra ellos tres partidos esta temporada. Hay que ir a los detalles más pequeños».

Sea como fuere, asegura que del partido del domingo, para intentar plasmarlo en la noche de este jueves, «me quedo con todo porque estuvimos muy bien. En la presión hemos estado bien, en bloque bajo, en balón parado también ajustando matices, en transición... El problema es que en detalles de cada parte de estas no estuvimos bien».

Juan Gutiérrez es duda

El defensa central «está recuperando» tras retirarse en el descanso del choque de ida. «Este miércoles tiene lugar el último entrenamiento y veremos cómo van las sensaciones para estar el jueves disponible». Es, de momento, la única incógnita.

El preparador romano afirma que «me da igual quien pase en la otra eliminatoria, el Oviedo o el Almería. Lo que quiero es pasar nosotros. No sé si la veré. Si nos clasificamos nosotros, veré el encuentro igual, así que lo importante es que pasemos nosotros porque en el otro partido no podemos hacer nada».

