Tamarit marcó el penalti definitivo ante el Astorga. Javier Quintana / Factoría 9

El Mirandés volverá a la Copa la primera semana de diciembre

Habrá dos grupos por criterios geográficos, no cuatro como en la primera eliminatoria, y el sorteo será el 11 de noviembre

Ángel Garraza

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:50

El sorteo de la próxima eliminatoria de la Copa del Rey, a falta de oficialidad, está previsto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ... para el martes, 11 de noviembre. Es cuando se conocerán los emparejamientos de la segunda ronda del torneo, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 del próximo mes de diciembre, y en la que participará el Mirandés tras eliminar en la noche del miércoles al Astorga.

