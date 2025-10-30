El Mirandés volverá a la Copa la primera semana de diciembre

El sorteo de la próxima eliminatoria de la Copa del Rey, a falta de oficialidad, está previsto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ... para el martes, 11 de noviembre. Es cuando se conocerán los emparejamientos de la segunda ronda del torneo, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 del próximo mes de diciembre, y en la que participará el Mirandés tras eliminar en la noche del miércoles al Astorga.

La RFEF establecerá dos grupos por criterios geográficos, no los cuatro que hubo en el anterior cruce. Todavía no entrarán los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España en enero (Real Madrid, Barcelona, Athletic y Atlético).

A partir de ahí, se emparejarán los de inferior categoría contra los de mayor división hasta donde sea posible. En el caso de enfrentamientos de conjuntos de una misma competición, el partido se jugará en el campo del equipo cuyo nombre salga extraído en primer lugar. Todavía no habrá VAR.

De momento, los clasificados a falta de que se complete hoy la primera eliminatoria son Real Sociedad, Girona, Sevilla, Valencia, Cádiz, Elche, Mallorca, Osasuna, Villarreal, Rayo Vallecano y Getafe, de Primera División.

De Segunda: Mirandés, Granada, Almería, Eibar, Real Zaragoza, Ceuta, Albacete, Leganés, Almería, Sporting de Gijón, Burgos, Racing, Huesca y Cultural Leonesa. Y del resto de categorías: Guadalajara, Navalcarnero, Talavera, Cartagena, Eldense, Sant Andreu, Portugalete, Tenerife, Extremadura, Cieza, Numancia, Pontevedra, Reus, Quintanar del Rey, Torrent, Ourense , Racing de Ferrol, Sabadell y Ebro.

Ya ha habido algunas sorpresas como la eliminación de Valladolid, Córdoba y Las Palmas, escuadras que comparten campeonato con la rojilla, y en Primera, la del Oviedo.