El Mirandés tendrá que volver a construir el equipo para la próxima temporada desde cero

Los aficionados rojillos están acostumbrados a tener que aprenderse alrededor de veinte nombres nuevos temporada tras temporada, cabe decir que son dos decenas porque normalmente ... empieza todas y cada una de las campañas sin que se mantengan muchos jugadores de la anterior.

Y eso no es que ocurra porque las cosas les hayan ido mal, sino precisamente por todo lo contrario. El Mirandés se está convirtiendo en los últimos años en un escaparate para los que llegan al conjunto rojillo en calidad de cedidos –la práctica totalidad de la plantilla–, y eso hace que después de que pasen aquí la 'mili' como dirían los comentaristas más veteranos o el 'Erasmus' que es el concepto que hoy se emplea para definir el trabajo que desarrollan los cedidos en el equipo en el que se foguean, regresen a sus clubes de origen habiendo aprendido lo que es la Segunda División.

Esta situación que el muchos clubes podría crear inquietud e incluso inestabilidad, es algo a lo que Miranda y el mirandesismo están más que acostumbrados, y habituados además a que, aunque a veces sea con sufrimiento, sea una fórmula idónea para disfrutar de buen fútbol. Y no hay mucho más que hacer que echar la vista atrás, al comienzo de la temporada que se ha convertido en histórica para el club rojillo, para corroborar que esto es así en el club rojillo.

En agosto del pasado año, el día 16, se inició la temporada y Lisci no tuvo dudas a la hora de poner un 'once' sobre el césped ya que no tenía más que once jugadores de campo y dos porteros, y 'veteranos' ya que para ellos era su segunda temporada, sólo cinco, el guardameta Luis López, además de Tachi, Tomeo, Lachuer y Reina. Los cuatro jugadores de campo saltaron al césped en el primer duelo acompañados por Raúl, Hugo Rincón, Postigo, Juan Gutiérrez, Julio Alonso, Gorrotxa e Izeta. Participaron también de la primera victoria Parada, y los jugadores del B, Gabri y Asier.

A medida que avanzaron las jornadas fueron llegando nuevos jugadores y el ejercicio de aprendizaje de sus nombres para toda la hinchada comenzó también en ese momento. Había que conocer las capacidades de los que iban llegando y a fe que se fueron convirtiendo en objeto de admiración de todos los seguidores rojillos que, además de considerar héroes a técnico y jugadores, tienen el mismo concepto del director deportivo, de Alfredo Merino, hombre que huye de protagonismos, que se coloca siempre en un segundo plano y, a buen seguro, tiene que disfrutar con los resultados de su trabajo; no es para menos.

Otro nuevo puzzle

Dejada atrás la gloriosa temporada que ha hecho vibrar y disfrutar a propios y extraños, llega el momento de mirar ya hacia el futuro y conformar el que será, sin duda, el nuevo Mirandés. hay que calificarlo como nuevo porque todo serán caras diferentes.

Si para la Liga 2024/25 se contaba en el club con entrenador y cinco jugadores para la campaña 2025/26, para la que el Mirandés tendrá que afrontar jugando los primeros partidos en Mendizorroza por las obras de la nueva tribuna que arrancan de modo inmediato, va a contar con menos efectivos aún.

Cierto es que en plantilla está el 'mago' que consigue que lleguen a Anduva jóvenes valores que quieren demostrar lo que valen y aprovechan la escasa presión de jugar en el equipo rojillo para explotar, pero al margen de contar con este gran conocedor del mercado futbolístico, a día de hoy el Mirandés sólo tiene un jugador, el central Juan Gutiérrez, que tendrá que ir explicando a los que lleguen qué es el mirandesismo. Si antes no se va a otro destino traspasado, como así parece.

En unos días se sabrá si alguno de los efectivos del actual equipo se mantiene en la plantilla, pero lo lógico es que para la próxima campaña la renovación sea total.

Antes de nada de lo que tendrá que ocuparse Merino será de conseguir la contratación de un nuevo entrenador, todo apunta a Fran Justo, y, a partir de ahí, de bucear en las entrañas de equipo de Primera para conseguir las cesiones.

Algo que significa también que una temporada más se irá trabajando en la confección de la plantilla con mucha tranquilidad –es lo que ha dado resultado–, y seguro que eso vuelve a hacer que la impaciencia se apodere de muchos aficionados porque irán pasando los días y las semanas y los nombres de los nuevos jugadores se irán conociendo a cuentagotas. Hay que confiar en que la espera como ha ocurrido en ésta sirva para vivir otra gran temporada.