«El Mirandés viene como líder y eso no es por casualidad»

También ayer compareció en rueda de prensa para hablar del duelo entre el Levante y el Mirandés el técnico del equipo granota, Julián Calero, que ... se mostró muy ambicioso en relación con lo que espera conseguir frente a los rojillos, y que alabó la trayectoria del equipo de Anduva.

Van transcurriendo las jornadas y que llegados a la veintiocho sean los rojillos los que comandan la tabla clasificatoria dice mucho en favor del trabajo que está haciendo Lisci en Miranda y así lo reconoció.

«Lo primero que hay que hacer es felicitarles por la grandísima temporada que está haciendo el Mirandés de la mano de Alessio, están haciendo algo espectacular. Ir primero en esta jornada con los equipos que hay y con sus condiciones comparada con otros equipos es para quitarse el sombrero con el trabajo del club y del cuerpo técnico. Vienen como líderes, y eso no es casualidad».

Apuntó también Calero que el Mirandés está dejando patente que si ocupa la primera posición en la tabla es porque los rojillos «están siendo el mejor equipo, el que más dinamismo tiene, el que mejor defiende, puede manejar una presión alta, el bloque medio... no es casualidad todo lo que sucede».

Todas estas alabanzas al juego de los rojillos sirvieron para que volviera a dar la enhorabuena al Mirandés del que dijo que «sabemos que es un equipo complicado. Cuando vas líder se te suelen poner las cosas de cara, sabemos que es un partido muy difícil».

Expuesta su opinión sobre el equipo que se ha convertido en la revelación de la categoría y que quiere seguir estando en la zona noble de la tabla, y a ser posible en lo más alto, Calero apuntó que también ese es el objetivo del Levante y que «si hacemos las cosas bien podemos superar a cualquiera, pero tenemos que trabajarnos mucho los partidos. La semana pasada contra el Sporting a pesar de las ocasiones no conseguimos marcar. Es la categoría, estamos muy igualados todos».

Para hablar de lo que puede ser el duelo de mañana en el Ciutat de València entre el Levante y el Mirandés el técnico local recordó lo acontecido en Anduva en el partido de ida que se jugó el pasado diciembre.

«Tuvimos aquel día muchas opciones de haber ganado el partido y de matarlo en varias ocasiones. Cuando pierdes un partido tienes que hacer un análisis real. Siempre pasan cosas para que termines de ganar o de no ganar, hicieron dos goles y poco que discutir ante ello». Indicó que puede servir como referencia por la cercanía en el tiempo pero no para comparar los dos duelos ya que «ni tienen nada que ver el contexto ni con las circunstancias actuales. Creo mucho en los contextos, no es igual un Mirandés líder que octavo o la jornada 4 y la 41. Es un partido nuevo, diferente, los dos nos conocemos y al final lo que pase va a ser cosa de jugadores».

Sobre las opciones de su equipo indicó que «peleamos con los mejores en todo momento, estamos a 4 puntos del líder, eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Con un poquito más de acierto tendríamos más puntos, es cierto, pero estamos en disposición para pelear estas últimas quince jornadas por todo. Estoy contento con ello, estamos peleándolo», zanjó.