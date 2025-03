Mirandés, tribuna y objetivos

Como yo no soy ni el presidente del Mirandés, ni su entrenador, puedo decir con toda seguridad que nos vemos la próxima temporada en Primera. ... Eso sí, también puedo llegar a pensar que estas son las dos únicas personas sensatas del equipo rojillo e incluso de la ciudad de Miranda. Pero eso es otro cantar. Y, además, a pesar de los últimos resultados donde un Mirandés tuvo la mala suerte de perder un partido que tenía ganado, y el Racing y el Levante de ganar un partido que tenían perdido. Es el fútbol.

Y esto no es porque estar en cabeza (ahí estamos) sea como beneficio de una lotería o casualidad. No, es un trabajo continuo de jugadores, y entrenador, junto con directiva y empuje de socios y afición. Y a esta fiesta a la que nadie nos había invitado - normal tras conseguir en el último partido de la anterior temporada la permanencia - no podemos ir con cualquier vestimenta. Y tampoco sin un objetivo brillante, ya que así es muy difícil lo de colarte en una fiesta de prestigio.

O sea, primero lo del objetivo, que no puede ser otro que el ascenso directo. Si éste falla, tenemos el colchón de las eliminatorias de ascenso. Porque el anterior objetivo sería la permanencia y esa ya está en el zurrón. Ya sé que aquí tampoco coincido con el míster ni con el presi. Pero seguro que sí con los jugadores, los aficionados rojillos y la gran mayoría de la ciudadanía mirandesa. Qué se va hacer, somos unos insensatos. Y es bueno reconocerlo.

El tener un objetivo es fundamental, es un proyecto de vida, un plan. Y realizarlo, claro está. Es más ser que estar en la vida. Dicen que hasta la locura tiene objetivos, y nosotros, los insensatos, pues también los tenemos. A Primera. Bueno, y el magnífico entrenador Lisci, y el excelso presidente De Miguel, seguro que lo tienen, aunque parezca que lo nieguen. Es otra forma de conseguir el dichoso objetivo. Para eso habría que conocer el todavía no publicado «Manual del Presidente Alfredo. Otro fútbol es posible» y eso está bajo siete llaves. Primera meta volante: ganar este sábado al Racing de Santander. Chupado.

Y la vestimenta. No vamos a ir hechos unos zarrapastrosos. Con Tribuna nueva, eso está claro. La actual, con diferentes parches, es de 1950. Rota no está, pero usada mucho. Y si ni vale para Segunda, ya me dirán ustedes para Primera. Y los banquillos de los jugadores bien podrían estar recogidos ( para su visita) en el proyecto ese de Parque Temático de Miranda, junto con las Tenerías de la parte vieja o los restos del poblado romano de Arce-Mirapérez.

Aquí todo el mundo tiene que apoquinar. El Ayuntamiento es el propietario de Anduva y ha costado excesivo tiempo convencerle de ello. Ahora toca cumplir. La Diputación seguro que seguirá apoyando. La Junta, también debe, más si cabe porque va ser el único equipo de Castilla y León en Primera. Y hasta el Consejo Superior de Deportes debería soltar panoja, como hace con ese circuito de cabriolas de bicicletas de Bayas.También es muy sostenible para el planeta tener a los mirandillas rojillos con buena sintonía de vida. Los que gobiernan el Ayuntamiento ya deberían estar hablando con ellos.

El club que ya ha hecho sus primeros deberes y, a parte de cortar la cinta de inauguración, sí debería tener un recuerdo para tantos mirandeses que han sentado sus culos en una Tribuna que tantas pasiones les ha dado.A ellos, a los que ya no están y a los que estamos cerca del final del trayecto, como a los de la antigua General de pie, y a los fondos en cuesta, nos daría una inmensa alegría estar en Primera. Ni lo duden, que así será.