Al Mirandés le toca arrancar bien en la casa alquilada

El Mirandés arranca esta tarde (17 horas) ante el Huesca sus partidos como local de inquilino en Mendizorroza como consecuencia de las obras que se ... acometen en Anduva y que se prolongarán durante los próximos meses. Va para largo. Esta segunda cita liguera contará para el cuadro jabato con más efectivos que los que estaban disponibles en la primera. LaLiga ya recoge las inscripciones de los últimos en llegar, también de Carlos Fernández. «Estaremos más preparados en número que hace una semana», significó Fran Justo en la previa.

Al margen del propio técnico, que deberá cumplir el segundo partido de sanción, éste no podrá contar con Postigo, por idéntico motivo, ni con Iker Córdoba y Pablo Pérez, en el caso de éste por un contratiempo de carácter físico.

Los demás integrantes del plantel están convocados junto a cuatro jugadores del filial: el portero Ale Gorrín, en dinámica del primer equipo en cuanto a entrenamientos, Hodei, Abdou y Gabri. Hay más de donde echar mano, 19 efectivos, mientras se va completando el grupo hasta el próximo día 1 de septiembre.

El Huesca, por su parte, viajó ayer a Vitoria con las bajas de larga duración de Javi Mier y Jordi Martín. En el primer duelo empató a un gol frente al Leganés. «Creo que el partido del otro día nos dio confianza y estamos ya preparados para el siguiente», sostiene Sergi Guilló, el entrenador más joven de la categoría.

Sobre el cuadro rojillo, remarcó que «lo primero que conozco bien es a su entrenador, y sus equipos se caracterizan por jugar muy bien al fútbol. Es difícil de analizar, porque han tenido pocos jugadores en pretemporada, pero esta semana han incorporado tres, que seguro que les van a ayudar. Habrá que ajustarse en el inicio, pero nos hemos centrado mucho más en nosotros esta semana», aseguró.

El árbitro de la contienda será el vizcaíno Jon Ander González y la afición minradcesista viajará en autobuses fletados por las peñas, en los trenes que en su horario habitual mantiene Renfe y en vehículos particulares.