El Mirandés superó el primer trago copero

Con sufrimiento, pero el conjunto jabato superó el primer cruce copero en la tanda de penaltis. Fue un partido bastante pobre el disputado en La ... Eragudina ante un rival de Segunda Federación en el que lo único salvable, además claro está de pasar de ronda, fue el gol de bella factura que anotó Petit desde casi el centro del campo. El 1-1 tras los 120 minutos derivó en el posterior 3-4 en la tanda de penaltis.

Astorga Diego Llamazares; Ceínos, Seles, Lopes, Jiménez, Sergio Peláez (Canito, m. 74), Cabral (Alvarez, m. 74), Albertín, David (Ribeiro, m. 85), Ayoub (Mario, m. 65) y Ángel Cervero (Vales, m. 65). 1 - 1 Mirandés Juanpa; Tamarit, Juan Gutiérrez, Postigo, Medrano; Marino, Aarón Martín (Barea, m. 83), El Jebari (Gabri, m. 106), Varela (Pica, m. 84), Eto'o y Petit (Aarón Cámara, m. 110) (Hodei, m. 119). Goles: 0-1, m. 57: Petit; 1-1, m. 89: Álvarez. Tras los penaltis, el resultado fue de 3-4 al anotar Marino, Barea, Pica y Tamarit, que logró el gol definitivo que dio el pase el cuadro jabato. El primero lo tiró Eto'o, que falló el lanzamiento.

Incidencias: 800 espectadores.

El Mirandés arrancó con un once inicial muy ofensivo. Hubo cambio de sistema porque sólo jugaron dos centrales en lugar de los tres habituales, precisamente los dos únicos efectivos que siguen de la temporada pasada: Juan Gutiérrez y Postigo. Justo puso en liza un centro del campo con vocación atacante al disponer de Iker Varela y El Jebari (provisto de guantes, como algún jugador local), quienes han acompañado al punta cuando han jugado en Liga, en esta ocasión participaron junto a Marino y Aarón Martín; y arriba, Petit y Eto'o.

El balón corría más en las botas de los jugadores del Mirandés, quienes intentaban que prevaleciese la supuesta superioridad técnica. Sin embargo, carecían de profundidad.

Baste decir que hasta el minuto 38 no se produjo el primer disparo a puerta mediante un lanzamiento de rosca de Petit, que despejó de manera acrobática Diego Llamazares. Es lo único que hizo el punta en todo el primer tiempo. A su compañero de línea todavía se le vio menos. A continuación, en el 42 hubo otros dos consecutivos, con El Jebari estrellando el cuero en el larguero cuando estaba solo, pero la acción estaba invalidada.

No hubo más, a excepción de un centro chut de Juan Gutiérrez, que tal y como acostumbraba el curso pasado se sumaba al ataque por el flanco derecho cuando el dominio era de los rojillos.

El Astorga, que al igual que el Mirandés se encuentra en posiciones de descenso en su Liga, en su caso en Segunda RFEF, se acercó con mucho peligro por medio de Cabral, que chutó desde la frontal para que Juanpa despejara a córner cuando la pelota se colaba. O cuando Ayoub se marcó de tacón un remate que generó inquietud en las filas visitantes.

Las espadas estaban en todo lo alto en La Eragudina a la vuelta de vestuarios. Con el siempre peligroso empate sin goles. El choque transcurría sin mucho fuste en el segundo periodo, hasta que le cayó a Petit un balón en el círculo central y al ver adelantado al cancerbero Llamazares lanzó de vaselina para marcar gol. Un bonito tanto de un jugador que al igual que muchos de sus compañeros debe aprender todavía aspectos del juego colectivo para seguir progresando.

Un lanzamiento de El Jebari que pretendió emular a su compañero goleador fue lo único reseñable que tuvo lugar en la media hora restante. En la recta final, Barea reemplazó a Aarón Martín al dejar éste renqueante el rectángulo de juego y segundos después el central Pica se sumó por Varela.

Un cambio defensivo para volver a los tres centrales con el fin de aguantar los últimos minutos más el tiempo de prolongación. Pero no fue así. Si el Mirandés había llegado poco, el gol y otro lanzamiento más, los de la provincia de León no lo hicieron hasta el minuto 89. Pero resultó determinante. Tras un barullo en el área, Álvarez, que había entrado al campo pocos minutos antes, hizo inútil la estirada de Juanpa. Faltaban segundos para el 90 y esa diana abocaba a la prórroga, la que nunca quiere jugar el equipo de superior categoría y todavía menos si va por delante en el marcador.

Pero que se disputó. Otra media hora más con la amenaza de la sopresa que se cernía sobre la tropa mirandesista. Álvarez, el autor del gol y quien revolucionó a su equipo, la tuvo en el primer tiempo extra, pero su tiro se fue rozando el poste. Del Mirandés, no hubo absolutamente nada.

El canterano Gabri se sumó en el 106 para disputar la segunda parte de la prórroga y Aarón Cámara en el 110, pero solo duró unos minutos en el campo, que dejó por lesión. En su lugar jugó Hodei.

Sin goles tras los 120 minutos, tocaba decidir el pase desde el punto de penalti. Eto'o fue el primero en probar suerte, pero marró el lanzamiento. Posteriormente, chutaron Marino, Barea, Pica y Tamarit, que con su tanto dio el pase definitivo al Mirandés a la segunda eliminatoria.