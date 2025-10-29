El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 29 de octubre
Juanpa también fue protagonista al detener una pena máxima. Javier Quintana / Factoría 9
Astorga 1 (3) - 1 (4) Mirandés

El Mirandés superó el primer trago copero

Ganaba por 0-1, recibió el tanto del empate en el minuto 89 y tras no haber goles en la prórroga Marino, Pica, Barea y Tamarit dieron el pase a los rojillos en la tanda de penaltis

Ángel Garraza

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:29

Comenta

Con sufrimiento, pero el conjunto jabato superó el primer cruce copero en la tanda de penaltis. Fue un partido bastante pobre el disputado en La ... Eragudina ante un rival de Segunda Federación en el que lo único salvable, además claro está de pasar de ronda, fue el gol de bella factura que anotó Petit desde casi el centro del campo. El 1-1 tras los 120 minutos derivó en el posterior 3-4 en la tanda de penaltis.

