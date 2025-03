El Mirandés supera los 50 puntos más de dos meses y medio antes de lo habitual

El lunes, 3 de marzo, de 2025, un día de la semana siempre intempestivo tratándose de un laborable para la práctica de fútbol en invierno, ... quedará para el recuerdo de la familia mirandesista. Porque nunca antes se había visto a estas alturas de la competición en una situación tan ilusionante. Lo que cobra todavía mucho más mérito si no se obvia que en el pasado mes de agosto se le daba a este Mirandés como uno de los más firmes candidatos a concluir en la plaza de colista de Segunda.

No sólo no va a ocurrir eso sino que ha superado la barrera de los 50 puntos (tiene 51) con 13 jornadas aún por delante para que finalice la Liga. Quedan casi tres meses de competición doméstica y los de Alessio Lisci saben que, como mínimo, el club al que defienden actualmente va a seguir otra temporada en el fútbol profesional. Y lo que tampoco nadie esperaba es que se dudara de la categoría en la que va a militar porque, una vez llegados hasta aquí, quién no sueña con poder obtener un premio impensable hasta ahora para una entidad de la modestia de la rojilla.

Las sensaciones, los puntos y los resultados invitan a soñar. El actual Mirandés es un bloque que siempre ha transmitido mucho a la grada, que nunca ha perdido dos encuentros consecutivos (lo que tiene un valor enorme) y que puede competir ante cualquiera porque prácticamente ningún rival le ha pasado por encima.

Ni siquiera cuando ha perdido por una diferencia amplia de goles. Salvo muy contadas excepciones, siempre ha competido, ha dado la cara y se ha mantenido con opciones de estar metido en el partido. Así lo reflejan unos números que han supuesto un auténtico récord porque garantizarse la permanencia y rebasar el medio centenar de unidades el primer fin de semana de marzo no había sucedido nunca para el conjunto de Miranda.

Ha habido que esperar hasta el final o, en el mejor de los casos, hasta el último mes de campeonato para rebasar esa puntuación tan deseada. Sin ir más lejos, el pasado ejercicio, cuando llegó a la jornada 42 con todo por decidir ante el Amorebieta. Se salvó gracias al 1-0 y sumó 49 puntos. No llegó a los 50. «Si no hubiera sido por las lesiones y las bajas, habríamos acabado mejor y logrado antes la salvación», mantiene Lisci.

Los 51 los sumó en la fecha 38, a sólo cuatro del final del torneo de la regularidad en la 22/23, cuando se deshizo del Andorra por 0-1. Superó los 50, en concreto se situó con 52, en el último encuentro de la 21/22, con el 5-1 que endosó al Fuenlabrada el 27 de mayo de 2022. Casi tres meses más tarde que ahora.

Sólo varias semanas antes, el 9 de mayo, con la disputa de la jornada 38 de la temporada 20/21 superó los 50 (52). Nueve encuentros después que esta vez.

En julio, por la pandemia

En la 19/20, cuyo final estuvo marcado por la pandemia, se alcanzaron los 50 en la cita 38, con un empate contra el Fuenlabrada a dos tantos. Tuvo lugar el día 4 de julio.

Hay que remontarse al curso 2015/16 para comprobar cuál era el mejor ejercicio, hasta la fecha, en el que se había llegado a los 50. Aunque fue en la jornada 37, que se jugó el 8 de mayo de 2016. Ahí acumuló 51 tras derrotar por 1-0 al Huesca. En cualquier caso, ocho partidos y dos meses después que ahora. Terminó 15º.

Y en la 14/15 consiguió los 50 en la jornada trigesimonovena, el 20 de mayo de 2015, al solventar su compromiso en la Romareda contra el Zaragoza por 0-1.

Temporada 2014/15 J. 37 El 8 de mayo de 2016 llegó a los 51. Hasta la fecha ese era su récord, cinco partidos antes del final de la Liga.

Así que se trata de un hecho histórico, el logrado por una plantilla que capitanea, como uno de los portadores del brazalete, Tachi, tras derrotar al Tenerife, «un equipo que tiene buenos jugadores, aunque no le están saliendo las cosas este año. Pero hicimos un partido muy serio», significó el defensa central.

La exigencia de un calendario tan apretado obliga a que no haya parón esta semana. Al menos, hasta el sábado, día del duelo en Anduva contra el Oviedo (16. 15 horas). Así, los que más minutos disputaron en la noche del lunes efectuaron un ensayo de recuperación este martes.

Mañana se ejercitarán de forma conjunta a las 10.30 horas en el campo 2 de los anexos a puerta abierta; el jueves es el día destinado a prepararlo en Anduva sin público y el viernes se completará esta semana más reducida con la última práctica, que se desarrollará en horario matinal.