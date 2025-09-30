El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El conjunto jabato de la campaña 22/23 se encontraba en el decimonoveno puesto de la clasificación tras las siete primeras jornadas disputadas en Segunda División. Carlos Gil-Roig

El Mirandés sumaba menos puntos en dos temporadas y en tres estaba peor clasificado

Llevaba 5 unidades en la 2022/23 y en la 19/20, sólo 6 por las 7 de ahora; en las 22/23 y 23/24 estaba en descenso

Ángel Garraza

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:58

Es cierto que las sensaciones que ha transmitido en los partidos que ha jugado el Mirandés como local en Mendizorroza no han sido nada positivas ... en ninguno de los tres encuentros, más allá de las otras tantas derrotas cosechadas. Y que en algún duelo a domicilio también se esperaba más de un bloque joven, pero al que se le presupone proyección y calidad. Queda mucho trabajo por delante para acoplar a los futbolistas y para vislumbrar una idea del equipo que quiere plasmar sobre el césped Fran Justo. Todavía no se ha visto. Sin embargo, si se echa la vista atrás se comprueba que no se trata de una situación novedosa en Segunda División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  3. 3

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  4. 4

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  5. 5

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  6. 6 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  7. 7

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  8. 8

    Pradales clama contra la «burda manipulación» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»
  9. 9

    La plaza Euskadi se cierra tres meses a los peatones y se cortan dos carriles al tráfico por la reforma frente al Bellas Artes
  10. 10 La emocionante despedida a una azafata de Iberia en su último vuelo antes de jubilarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés sumaba menos puntos en dos temporadas y en tres estaba peor clasificado

El Mirandés sumaba menos puntos en dos temporadas y en tres estaba peor clasificado