El Mirandés sumaba menos puntos en dos temporadas y en tres estaba peor clasificado

Es cierto que las sensaciones que ha transmitido en los partidos que ha jugado el Mirandés como local en Mendizorroza no han sido nada positivas ... en ninguno de los tres encuentros, más allá de las otras tantas derrotas cosechadas. Y que en algún duelo a domicilio también se esperaba más de un bloque joven, pero al que se le presupone proyección y calidad. Queda mucho trabajo por delante para acoplar a los futbolistas y para vislumbrar una idea del equipo que quiere plasmar sobre el césped Fran Justo. Todavía no se ha visto. Sin embargo, si se echa la vista atrás se comprueba que no se trata de una situación novedosa en Segunda División.

Es de dominio público que el conjunto mirandesista ha empezado de cero, como hace casi todas las temporadas, aunque al menos en la anterior disponía antes de comenzar de efectivos en el eje de la zaga y en la medular, que posteriormente serían fundamentales para certificar la mejor campaña de la historia del club. Ahora, solo han permanecido dos de 24 jugadores. Ambos centrales.

Con un cuerpo técnico nuevo, que ha llegado de Primera Federación al haber dirigido con anterioridad al Algeciras. Se necesita más tiempo. Sólo así se entiende que el entrenador efectúe numerosas variaciones en la alineación, principalmente en algunas líneas del campo.

Preocupación en el ambiente

Aunque en el ambiente y en el entorno se exterioriza, de forma generalizada, cierta preocupación por la imagen del colectivo, los datos, una vez más, sirven para recordar que no está siendo la peor temporada del cuadro jabato en Segunda División si el análisis se circunscribe a la etapa más reciente, los siete cursos con el actual, en el fútbol profesional desde que ascendió de la extinta Segunda B por última vez en 2019.

Así, tras la séptima fecha del calendario el Mirandés es decimoséptimo con siete unidades en su haber, una por encima de un descenso que marca el filial de la Real Sociedad. Solo tiene por detrás, hasta llegar al pozo, a la Cultural Leonesa (ganó en Zorrilla por 0-1, próxima visita de los rojillos). Lleva dos triunfos (a domicilio), un empate (también fuera) y tres derrotas en 'casa'.

El puesto no es relevante

Es, en cuanto a bagaje, exactamente igual que el de la primera campaña de Alessio Lisci (quien también escuchó voces en contra), la 23/24. Con la misma puntuación, estaba peor en la tabla al ocupar plaza de descenso.

El puesto en la clasificación ahora, a 1 de octubre y con casi 8 meses por delante de campeonato, no es lo más relevante, es prácticamente anecdótico porque lo que importa es la puntuación que se va acumulando. En este sentido, en dos cursos de este último ciclo contaba con menos botín: 5 puntos, dos menos que ahora, en el 22/23 (solo había ganado un partido), con dos igualadas y cuatro derrotas; y en el 19/20, el de Iraola, con 6.