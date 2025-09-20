El Mirandés suma un punto de resistencia

Un pasito más. Un punto de resistencia, que eso es lo que llevó a cabo el Mirandés en el campo de la Federación de Andorra ... ante un contrario que, como se intuía, iba a hacerse con el control del esférico; que dominó durante casi 70 minutos, salvo los 20 últimos de la primera mitad, cuando los rojillos fueron mejores, y que se topó con un conjunto, el jabato, que todo el tiempo posterior aguantó pertrechado atrás los arreones de un rival joven, de calidad, que gozó de varias acciones claras para marcar, pero que se encontró con un bloque visitante, que en esta ocasión defendió bien su área ante el fútbol de posesión que propuso en todo momento el cuadro de Ibai Gómez.

No se puede decir que el juego desplegado por los mirandesistas enamorase, ni mucho menos, salvo en la recta final del primer periodo, que es cuando reaccionó a su gol, lo que le posibilitó arrancar un punto, que es lo mejor del duelo que se disputó en el Principado.

Andorra Yaakobishvili; Carrique (Uzkudun, m. 83), Gael, Bomba, Martí Vila; Molina, Domenech (Jastin, m. 55), Villahermosa (Álvaro Martín, m. 65), Olabarrieta, Kim Min Su y Lautaro. 1 - 1 Mirandés Nikic; Hugo Novoa (Postigo, m. 53), Juan Gutiérrez, Martín, Iker Córdoba (Pica, m. 46), Medrano; Thiago, Pablo López (Aarón, m. 79), Bauza; Varela (El Jebari, m. 69) y Carlos Fernández (Petit, m. 79). Goles: 1-0, m. 21: Villahermosa; 1-1, m. 26: Carlos Fernández (penalti).

Árbitro: El aragonés Alonso de Ena expulsó a un miembro del cuerpo técnico local y amonestó a Kim Min-Su (m. 8), a otro miembro de su banquillo (m. 68) y a Vila (m. 84) y a los rojillos Medrano (m. 15), Martín Pascual (m. 31), Córdoba (m. 35), Bauza (m. 81) y Postigo (m. 84).

Incidencias: 3.931 espectadores. El presidente del Andorra, Gerard Piqué, presenció el duelo en directo.

Pronto empezaron las hostilidades por parte local en el estadio de la Federación andorrana. En los primeros 18 minutos el surcoreano Kim Min-Su protagonizó tres llegadas peligrosas. En esos compases del choque se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para la retaguardia rojilla. En el segundo de partido, chutó para que rechazara Nikic; en el 9, por su costado izquierdo, recortó y disparó cruzado y en el 18, por el otro lado, lanzó al lateral de la red. Hasta que en el 21, su compañero Villahermosa, llegando desde atrás, cruzó ante la pasividad de la defensa jabata para hacer el 1-0.

El envite era de los locales. Lo controlaban con la pelota en los pies porque eran los que la gobernaban y, además, marcaban los tiempos del encuentro.

Fueron 20 minutos de dominio casi absoluto de los del Principado, ante un bloque mirandesista que se mostraba timorato en sus acciones. Hasta, precisamente, que recibió el gol. A partir de ahí, se fue hacia la portería de Yaakobishvili con una mayor decisión.

El primero que lo probó fue Pablo López, quien fue titular por primera vez. En esta primera parte iba a demostrar que tiene muy buen golpeo, muy buen pie. Una falta directa lanzada por el joven jugador fue el primer tiro entre los tres palos, lo que obligó al meta rival a desviar a córner porque se colaba dentro el balón. En el 23, en un barullo dentro del área tras un saque de esquina, Iker Córdoba recibió una patada de un adversario. Penalti muy claro que se encargó de transformar Carlos Fernández. Muy bien lanzado, lo chutó al lado contrario de donde se lanzó el portero del Andorra.

Una vez transcurridos esos primeros 20 minutos, cuando los anfitriones fueron mejores, el Mirandés fue creciendo sobre el rectángulo de fuego. De menos a más. Sólo Olabarrieta se atrevió, a continuación, mediante un libre directo mientras que la primera mitad acabó con un lanzamiento con mucha intención del mirandesista Pablo López. Su rosca con la pierna izquierda no encontró el destino deseado por muy poco.

Córdoba se quedó en los vestuarios tras ver una tarjeta amarilla y ante el peligro de que fuera objeto de una segunda su lugar fue para Pica, un futbolista que desde hace unos partidos no había sido protagonista sobre el césped. Juan Gutiérrez se trasladó al perfil izquierdo del eje de la zaga. Hugo Novoa firmó una cabalgada y,acto seguido, dio la sensación de que se rompió ahí porque tuvo que abandonar cojeando el duelo, lo que supuso la entrada de Postigo para que Juan se ubicara en el lateral diestro.

El segundo acto empezó de forma similar a como lo hizo el primero. Con el balón en los pies del Andorra, futbolistas que manejan muy bien el cuero. Pero con una salvedad: en esta ocasión llegaban con menos frecuencia. Al menos, hasta el 60. Después, en dos jugadas consecutivas el bloque tricolor generó muchísimo peligro. Olabarrieta exhibió su enorme calidad. Se buscó el hueco y desde el vértice del área soltó un latigazo que se topó con el poste. Acto seguido, Jastin, completamente solo frente a Nikic, envió desviado y este mismo jugador, minutos después, lo probó desde lejos. Los pirenaicos encerraban a los rojillos, que a medida que transcurría el segundo periodo sufrían más acercamientos.

Con un 5-4-1 cuando tenía la pelota el contrario (que era siempre) no podían salir hacia delante. No se contabilizó ningún acercamiento a los dominios del cancerbero húngaro. Los rojillos lo fiaban todo a defenderse con orden para evitar las penetraciones de los técnicos y dinámicos efectivos rivales.

El Jerabi se sumó para refrescar la medular y a falta de diez minutos hicieron lo propio Petit y Aarón. Apenas tuvieron protagonismo porque el juego sólo iba en una dirección. El Mirandés, eso sí, defendía muy bien dentro del área. Eso le supuso amarrar un empate fruto de la resistencia que ofreció en sus dominios.

Los de casa llegaban con regularidad al borde del área, pero aquí se les hacía de noche. De hecho, en los compases finales, al margen de la incertidumbre que siempre se genera con empate en el marcador, no crearon excesivo peligro. Un punto de resistencia ante un buen contrario. Otro pasito más tras reaccionar bien al gol del Andorra y aguantar después.