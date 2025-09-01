El Mirandés suma cuatro jugadores el último día de mercado

El Mirandés agitó, y de qué manera, el último día del mercado estival. Hasta cuatro nuevos futbolistas para la causa se anunciaron este lunes, 1 ... de septiembre. Ha reforzado la delantera con las llegadas de Marí y Eto'o, las bandas con el extremo Pablo López y el carril diestro con Hugo Novoa. Hasta última hora se ha estado apurando para sumar un central más, había conversaciones avanzadas pero, finalmente, no fructificaron.

Hugo Novoa Carrilero diestro Profundidad para la banda derecha

El futbolista gallego ha elegido el CD Mirandés para continuar con su progresión futbolística», señalan desde la sede del club rojillo.

Hugo Novoa (A Coruña, 2003, 22 años) es un futbolista de banda que se caracteriza por su potencial ofensivo, dando profundidad en el carril. «Destaca además por su técnica en el buen trato de balón a la hora de iniciar el juego».

A su corta edad, no obstante, cuenta con una dilatada trayectoria. Formado en las categorías inferiores del Leipzig, el joven futbolista gallego fue progresando en la entidad alemana hasta debutar con el primer equipo en la Bundesliga y sumando también minutos en Champions League y Europa League. Pasó también por el Basilea y el Utrecht hasta recalar en el Alavés, donde el curso pasado disputó cinco encuentros con el conjunto albiazul en Primera División.

Alberto Marí Delantero Es un punta de referencia

El punta procede, también en calidad de prestado, del Valencia. Recala por una temporada, al igual que Novoa, para reforzar la delantera del cuadro jabato. Ha renovado con la entidad che hasta el año 2027.

El nuevo futbolista rojillo ya conoce la categoría tras su cesión en el Zaragoza la temporada pasada.

Alberto Marí (Alicante, 2001, 24 años) «es un delantero puro, de área, con olfato de gol. Acostumbrado a jugar de '9'. Es un punta de referencia, siempre con la caña preparada en los metros finales para rematar las jugadas en la mejor posición para el gol».

Marí derrumbó la puerta del Valencia en la temporada 22/23. Su espectacular temporada en el filial valencianista con 11 goles le permitieron debutar en el fútbol profesional. El atacante alicantino suma 22 partidos en la élite, en los que ha anotado dos goles con la camiseta del Valencia.

Etienne Eto'o Delantero Olfato goleador

Etienne Eto'o Pineda, nacido el 18 de agosto de 2002 en Palma de Mallorca y de 1,89 metros de altura, lleva el fútbol en la sangre. Hijo del legendario Samuel Eto'o, ha recorrido un camino lleno de esfuerzo y aprendizaje para hacerse un nombre por sí mismo. Mañana se incorpora a los entrenamientos en las instalaciones de Anduva.

Es un delantero espigado, con gran potencial en el juego aéreo, no exento de calidad. Es puro olfato goleador, un nueve de área con el gol entre ceja y ceja. Formado en las canteras de Mallorca, Atlético Baleares y Oviedo, su carrera lo ha llevado por distintos equipos en busca de oportunidades. En 2021, dio el salto a Portugal con el Vitória Guimarães B. A continuación, jugó en el Poblense y empezó a destacar en la campaña 2023/24, cuando brilló en el Collado Villalba, anotando 15 goles.

Su buen rendimiento lo llevó al Rayo Vallecano B, donde ha seguido creciendo. Tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo de la franja en la Copa del Rey, marcando un gol en la victoria 0-5 ante el Villamuriel.

Más tarde, ya este mismo año, en febrero, jugó su primer partido en LaLiga. Se incorporó al terreno de juego en el minuto 86 en la derrota del Rayo Vallecano frente al Villarreal (0-1) en el Estadio de Vallecas.

Además, ya ha defendido la camiseta de Camerún sub-20, participando en la Copa de Africa de Naciones Sub-20 en 2021.

Pablo López Extremo Descaro y desequilibrio

La tercera cesión del Valencia, de un jugador con contrato allí hasta el año 2027. Pablo López ha despuntado en la pretemporada del cuadro che, lo que ha motivado que se haya demorado su salida porque a Carlos Corberán, técnico del primer equipo valencianista, le gusta. Ahora, se fogueará en el fútbol profesional en las filas del Mirandés, donde ha decidido hacerlo.

De 19 años de edad (La Manga, Murcia) se caracteriza por su habilidad para encarar, por su velocidad y llegada al área rival. Tiene una excelente pierna izquierda y entre sus virtudes destaca su buen balón parado. Todo esto hizo que el entrenador del Valencia paralizase las opciones de salida del extremo, que tenía además del Mirandés a otro club pidiendo la cesión para esta temporada.

Durante la pretemporada, su dinamismo en banda, además de su versatilidad para jugar también en la mediapunta y las cualidades técnicas de Pablo López han agradado al cuerpo técnico del primer equipo. Internacional sub-19 con España, ha sido el canterano que ha disfrutado de más minutos en los cinco amistosos disputados por su equipo de origen. El futbolista dejó buenas impresiones tanto jugando de enganche como de extremo a pierna cambiada.

Desde Plaza Deportiva, medio de comunicación valenciano, se señala que se han introducido varias cláusulas en el contrato, tendentes a que hay penalización para el Mirandés si no disputa un determinado número de minutos y que podría volver en el mes de enero.