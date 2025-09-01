El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alfredo Merino, director deportivo. Avelino Gómez

El Mirandés suma cuatro jugadores el último día de mercado

Los delanteros Alberto Marí y Eto'o, el extremo Pablo López y el carrilero Hugo Novoa refuerzan al equipo rojillo

Ángel Garraza

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:48

El Mirandés agitó, y de qué manera, el último día del mercado estival. Hasta cuatro nuevos futbolistas para la causa se anunciaron este lunes, 1 ... de septiembre. Ha reforzado la delantera con las llegadas de Marí y Eto'o, las bandas con el extremo Pablo López y el carril diestro con Hugo Novoa. Hasta última hora se ha estado apurando para sumar un central más, había conversaciones avanzadas pero, finalmente, no fructificaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte rescinde su contrato con el Al-Nassr y vuelve al Athletic
  2. 2

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  3. 3

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  4. 4 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  5. 5 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  7. 7 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social
  8. 8

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  9. 9

    Bilbao ficha a una exportavoz jeltzale en las Juntas como nueva secretaria municipal
  10. 10 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés suma cuatro jugadores el último día de mercado

El Mirandés suma cuatro jugadores el último día de mercado