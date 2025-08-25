El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puede jugar en varias demarcaciones distintas dadas sus condiciones. RCDE

El Mirandés suma a Bauzà y ya roza la veintena de futbolistas en plantilla

El centrocampista box to box llega cedido del Espanyol para aportar sacrificio y profundidad

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:38

Lo adelantaba Onda Rojilla hace escasos días y el cuadro rojillo ha hecho oficial hoy la llegada de Rafa Bauzà. El centrocampista de 20 años aterriza a préstamo desde el RCD Espanyol. Nacido en En Sant Llorenç des Cardessar, a apenas 11 kilómetros de la Artà, en Mallorca, se ha formado en la cantera perica en los últimos años, llegando a debutar con el primer equipo.

Anteriormente, también jugó tres temporadas en el Narcís Sala, con el Sant Andreu, hasta 2018. De esta manera, el Mirandés suma un box to box, «un estilo Fornals en cuanto a sus características sobre el césped, que puede jugar de seis o de ocho. Tiene buen golpeo y buen juego aéreo», aseguran medios catalanes. Criterio y poderío físico en la medular para tratar de romper líneas.

El centrcampista de 183 centímetros está muy bien valorado por el cuadro perico, tiene contrato hasta 2028, y pretenden que siga creciendo en la entidad jabata. Profundidad, mucha personalidad y despliegue para un Mirandés que ya roza la veintena de jugadores (alcanzará la cifra en las próximas horas) y aspira a contar con 23 o 24 piezas al cierre de la ventana veraniega.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  3. 3

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  4. 4 Vandalizan la fachada del Teatro Arriaga con pintadas
  5. 5

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  6. 6 El sitio de Bilbao de toda la vida donde disfrutar de unos buenos ibéricos y mariscos
  7. 7

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  8. 8

    Sin relevo para garantizar las pensiones: Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo
  9. 9

    La dieta de las princesas Disney, el peligrosísimo reto viral que engatusa a las adolescentes para adelgazar
  10. 10

    Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés suma a Bauzà y ya roza la veintena de futbolistas en plantilla

El Mirandés suma a Bauzà y ya roza la veintena de futbolistas en plantilla