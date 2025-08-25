El Mirandés suma a Bauzà y ya roza la veintena de futbolistas en plantilla El centrocampista box to box llega cedido del Espanyol para aportar sacrificio y profundidad

Toni Caballero Miranda de Ebro Lunes, 25 de agosto 2025, 17:38

Lo adelantaba Onda Rojilla hace escasos días y el cuadro rojillo ha hecho oficial hoy la llegada de Rafa Bauzà. El centrocampista de 20 años aterriza a préstamo desde el RCD Espanyol. Nacido en En Sant Llorenç des Cardessar, a apenas 11 kilómetros de la Artà, en Mallorca, se ha formado en la cantera perica en los últimos años, llegando a debutar con el primer equipo.

Anteriormente, también jugó tres temporadas en el Narcís Sala, con el Sant Andreu, hasta 2018. De esta manera, el Mirandés suma un box to box, «un estilo Fornals en cuanto a sus características sobre el césped, que puede jugar de seis o de ocho. Tiene buen golpeo y buen juego aéreo», aseguran medios catalanes. Criterio y poderío físico en la medular para tratar de romper líneas.

El centrcampista de 183 centímetros está muy bien valorado por el cuadro perico, tiene contrato hasta 2028, y pretenden que siga creciendo en la entidad jabata. Profundidad, mucha personalidad y despliegue para un Mirandés que ya roza la veintena de jugadores (alcanzará la cifra en las próximas horas) y aspira a contar con 23 o 24 piezas al cierre de la ventana veraniega.