El Mirandés sufrió el colmo de la mala suerte

El conjunto rojillo fue fiel a sí mismo, pero el Racing, con muy poco, aprovechándose de varios rebotes e incluso de un gol de carámbiola ... en propia puerta de Julio Alonso, logró salir vivo en su casa y dejar la eliminatoria abierta después de haberla tenido casi perdida durante muchos minutos.

El Mirandés fue mejor, jugó con mucha personalidad, se sintió muy cómodo sobre el verde en muchas fases del encuentro, se puso en varias ocasiones con dos goles de ventaja, pero en ambas la perdió. El cuadro de José Alberto estaba noqueado, si bien un gol de Ander Martín, al aprovecharse de un tiro que se iba a corner, y otro pasado ya el 97 (se habían añadido seis y aunque hubo una ventana de cambios, el séptimo ya se había cumplido) un tanto en propia puerta de Julio Alonso al pegarle en la cara el balón, supuso el empate. Muy injusto porque los de Lisci merecieron mucho más y aunque una igualada en El Sardinero se puede considerar un buen resultado –más en una semifinal de 'play off'– a tenor de lo que se vio sobre el césped lo es bastante menos.

Racing Ezkieta; Michelin (Yeremy, m. 81), Mantilla, Javi Castro, Mario (Saúl, 81); Meseguer, Aldasoro (Gueye, 64; Andrés Martín, Rober (Sangalli, 58), Íñigo Vicente y Arana (Karrikaburu, 64) 3 - 3 Mirandés Raúl; Hugo Rincón (Julio Alonso, 90+6), Juan, Egiluz, Tomeo, Iker Benito; Gorro, Reina (Tachi, m. 88), Lachuer, Izeta (Joel Roca, 79) y Panichelli (Butzke, 90+6). Goles: 0-1, m. 30: Izeta; 0-2, m. 33: Hugo Rincón; 1-2, m. 39: Íñigo Vicente; 1-3, m. 56: Reina; 2-3, m. 71: Andrés; 3-3; m. 90+7.

Árbitro: Sánchez López amonestó con tarjeta a Mario (m. 27), Michelin (m. 41) y Gueye (m. 67) y a los rojillos Lisci (m. 27), Tomeo (m. 51), Gorrotxategi (m. 67), Panichelli (m. 80) y Julio Alonso.

Incidencias: 22.394 espectadores se diron cita en El Sardinero, con 400 rojillos.

El peligro del Racing, al inicio el duelo, se basaba en el balón parado. Con tres saques de esquina consecutivos, uno de ellos acabó con el balón en el larguero. Pero el que controlaba el partido era un Mirandés que jugaba a lo que sabe, a lo que ha hecho durante toda la Liga. A estas alturas no se puede cambiar de idea. Sería un suicidio.

Los locales se mostraban imprecisos y los jabatos empezaban a llegar con peligro como cuando una apertura de Lachuer a Iker Benito, éste prolongó para que rematara Reina de cabeza. Fue centrado y un aviso. En el siguiente, la fiesta de los 400 rojillos y de Miranda entera vivió su primer momento de explosión, cuando Izeta recibió una asistencia de Panichelli para rematar a placer. 0-1 y El Sardinero enmudeció a la media hora de jugo.

Ese mutismo tuvo un segundo episodio: 'Pani' toco hacia Hugo Rincón, quien sorteó a su par, se internó por su perfil diestro, no vio opción de pase y decidió sacarse un zambombazo ante el que no pudo hacer nada. 0-2 y el Mirandés se quiso sumar a la fiesta sanjuanera, tambien visible en Santander, como no podía ser de otra manera.

El cuadro cántabro se quedó muy tocado. Era importante llegar al descanso con esa ventaja. Sin embargo, Arana metió el balón al segundo palo para que el exmirandesista Íñigo Vicente acortara distancias.

Salvo el córner anteriormente citado, los verdiblancos no habían llegado más a los dominios de Raúl. Los de Lisci habían hecho una fenomenal primera parte, con el único desajuste defensivo del gol del contrario. Lo cierto es que no había pasado por más apuros en un estadio a rebosar de hinchas rivales. Todos firmaron unos notables 45 minutos, el equipo golpeó en primer lugar y eso le llenaba de optimismo para el segundo acto del encuentro.

Parada entró por Juan Gutiérrez e Iker Benito dispuso de la primera aproximación con mucho peligro, si bien no pudo concretar al chutar alto. Los de Lisci creían. Un pase atrás de Hugo Rincón fue secundado por Izeta; repelió Ezkieta. Acto seguido Tomeo remató con la testa y el balón se paseó sin que entrara. El tercero de los rojillos estaba cerca.

Y llegó tras un centro de Iker Benito. Panichelli se llevó de manera magistral el cuero en el duelo con el central y su pase de cabeza fue rematado por Reina para llevar al éxtasis al mirandesismo: 1-3 a domicilio, con todo un estadio en contra (a excepción del rincón rojllo) en toda una semifinal por el ascenso a Primera División.

El festival jabato era de los que se podían recordar siempre. Estaba desatado ante un Racing que no podía hacer nada para frenar la avalancha del bloque visitante.

No obstante, en cruces de este tipo también hay que tener en cuenta la fortuna, que ayudó sobremanera en este caso a un equipo cántabro que se volvió a meter, al aprovecharse de un rebote, en el partido con un tanto de Andrés Martín. El tiro de Gueye se iba muy desviado, pero ahí estaba el jugador racinguista (no fue fuera de juego por milímetros) para desviar al fondo de la red.

El 2-3 era un resultado fabuloso, pero se antojaba una ventaja escasa para los merecimientos de un Mirandés que había encajado los dos goles en los únicos disparos realizados por los locales.

Joel Roca su sumó casi en el 80 por Izeta. Ni uno ni otro equipo generaban peligro (el Mirandés lo había creado). El equipo de Miranda aguantaba ante un oponente que carecía de ideas para hacer daño, pero en el 92 Ander Martín hizo gol. El tercero. Fuera de juego para alivio de los rojillos tanto el césped como en la grada.

Si hubiera subido al electrónico había sido inmerecido. Como lo fue, pasado ya el 97, el que sí se contabilizó. La injusticia se está cebando con el Mirandes. Pero queda Anduva. El jueves.