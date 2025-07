El Mirandés sueña con completar su templo

Con el Estadio Municipal de Anduva inmerso en una obra de gargantuescas proporciones y la parroquia rojilla volcada entre renovaciones, nuevas altas y concentrada en ... los movimientos del mercado de verano, el Club Deportivo Mirandés sigue yendo un paso por delante y ya comienza a proyectar hacía dónde ha de caminar la entidad a medio y largo plazo.

La permanencia en Segunda sigue siendo la clave deportiva para una estabilidad económica tan férrea como la del conjunto de Miranda, una base construida con el paso de los años y que le está permitiendo crecer sobremanera en este siglo. Así las cosas, entre fichajes y la tradicional calma previa a que eche a rodar el balón, la planta alta del club no sólo sigue de cerca el avance de la obra de la nueva Tribuna, con 1.800 asientos de capacidad y que otorgará un aforo de 6.600 localidades a Anduva, sino que va más allá y ya piensa en completar el templo rojillo «a medio plazo», tal y como avanzó Onda Rojilla con algunos detalles esta semana.

Son varios los factores a analizar en este escenario. Quién más y quién menos se ha imaginado un estadio completo a orillas del Ebro, con sus cuatro graderíos teñidos de rojo y un hermetismo que le haría ganar muchos enteros en cuanto a acústica, animación y ambiente, en definitiva.

Por el momento, el club mantendrá la grada supletoria en el Fondo Norte durante la próxima temporada, si bien ya no ubicará a los aficionados visitantes en ella ya que pretende utilizar para ello uno de los laterales de General una vez el equipo pueda volver a jugar en la ciudad. El plan es crear allí un espacio para los foráneos convenientemente separado del resto de público que se dé cita en ese lateral este.

La grada portátil seguirá en pie en el lado norte, una instalación que le sale al club por unos 70.000 euros anuales, entre lo que paga al propietario del terreno y por el alquiler de la tribuna. Sin embargo, la intención de los dirigentes mirandesistas no es otra que comenzar a moverse ya para poder levantar en el Fondo Norte un graderío fijo que de por concluido el, digamos, nuevo Estadio de Anduva.

Para ello, el presidente del club, Alfredo de Miguel, ya ha iniciado contactos tanto con el Ayuntamiento de Miranda como con el dueño de los terrenos. Asimismo, pretende que estos dos agentes se pongan de acuerdo para que el espacio que actualmente ocupa la grada portátil, ase a ser de titularidad municipal y, una vez dado ese paso, empezar a diseñar el proyecto de una cuarta grada, la joya final de la corona.

Al hilo de estas informaciones y según ha podido confirmar ELCORREO, el equipo de Gobierno también mantiene contacto directo con el propietario particular de los terrenos del Fondo Norte que, al parecer, no se cerraría a una posible negociación por el espacio y estaría incluso interesado en una posible permuta de parcelas con la entidad municipal. Pero las cosas de palacio van despacio.

Ahora mismo, con la obra de Tribuna en marcha, la idea de levantar un nuevo graderío en el fondo parece casi una osadía. Pero nada más lejos de la realidad. Pese a que todavía sólo es un boceto mental, las piezas comienzan a moverse en la cabeza del presidente del club.

Tanto es así que, si el Consistorio llegase a hacerse con los terrenos del fondo y la entidad rojilla lograse luz verde para completar su fortín, el máximo mandatario ya tiene clara la fórmula que querría ejecutar para llevar a cabo el diseño.

Cubierta

Se entiende como futurible algo que podría existir o producirse en el futuro, especialmente si se diese una condición determinada. Por ende, si la ciudad consiguiera hacerse con los terrenos que actualmente ocupa la grada supletoria de Anduva, Alfredo de Miguel pulsaría el botón para retirar la citada instalación, con el ahorro económico que supondría, y el club comenzaría a caminar hacia su cuarta y última tribuna fija.

¿Y cómo sería el nuevo fondo? Pues bien, aunque a buen seguro se valorarían numerosas alternativas, el plan se orientaría levantar un nuevo graderío y a techar al menos uno de los codos actuales. Así, para cubrir la grada, el Mirandés haría uso del material de la vieja Tribuna que está almacenando en la obra actual. De hecho, un porcentaje importante del techo que cubría la grada recientemente demolida fue instalado sólo unos años atrás y estaba en perfecto estado, con lo que muchos elementos han sido guardados y podrían tener una segunda vida en el nuevo Anduva.

Se trata de un boceto incipiente de lo que podría llegar a ser el fortín mirandesista a medio plazo, un proyecto embrionario que, en primer lugar, necesita que se destrabe la problemática con los terrenos para poder seguir avanzando y evolucionar algún día hacia lo tangible.

Por el momento, el club está centrado en la actual obra de Tribuna, posiblemente el movimiento más ambicioso de las últimas décadas en cuanto a crecimiento de la entidad se refiere. Pero, como ya mencionamos anteriormente, no existe ni un solo aficionado que no haya imaginado un Anduva totalmente construido en su cabeza, un feudo completo, un fortín hermético que de cabida a todo el mirandesismo. Y Alfredo de Miguel no es una excepción.

Por todas estas razones, el mandatario ya tiene un ojo puesto en el horizonte y ha iniciado los contactos para poder habilitar el terreno, nunca mejor dicho, para ello. La burocracia siempre exige tiempo y paciencia, más en el caso de una negociación, pero ahora el Mirandés va a ganar aforo, capacidad, y una posición de fuerza más importante a la hora de operar en el fondo.

No es una necesidad imperante, pero sí un sueño por cumplir que a buen seguro podrá ver la luz en los próximos años, el de construir un cuarto graderío para, de esta manera, completar el templo de todo el mirandesismo.