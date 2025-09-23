El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El objetivo de la entidad mirandesista es volver a Miranda cuanto antes, pero se necesita el ok de la Liga. Avelino Gómez

El Mirandés no ha solicitado continuar en Mendizorroza más allá de noviembre

El club quiere volver a Anduva con las obras en marcha y el Alavés no ha escuchado nada sobre una posible prórroga del acuerdo

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:05

«El acuerdo se mantendrá vigente hasta la finalización de las obras, previsto para el mes de noviembre de 2025», este es el margen temporal ... que tanto Club Deportivo Mirandés como Deportivo Alavés y Ayuntamiento de Vitoria, el titular del Estadio de Mendizorroza, establecieron a mediados de junio, en una nota de prensa conjunta, para la cesión de las instalaciones al club rojillo. Este acuerdo es el que sigue pesando a día de hoy pese a las mil y una vueltas que ha dado el exilio temporal del equipo del Ebro y su correspondiente rumorología.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  2. 2

    Tres detenidos por la puñalada mortalen el corazón a un joven en Solokoetxe
  3. 3

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  4. 4

    Malos síntomas en el ataque del Athletic
  5. 5

    El PNV se prepara para ir a elecciones generales «en cualquier momento»
  6. 6 Euskalmet emite un aviso amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia
  7. 7

    Un año de la «injusta retención» en Venezuela de los bilbaínos José y Andrés
  8. 8 El cardiólogo José Abellán explica qué ocurre si echas leche al café
  9. 9 El cariñoso mensaje de Adela González a los hermanos propietarios de la pizzería bilbaína Demaio
  10. 10

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés no ha solicitado continuar en Mendizorroza más allá de noviembre

El Mirandés no ha solicitado continuar en Mendizorroza más allá de noviembre