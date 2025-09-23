El Mirandés no ha solicitado continuar en Mendizorroza más allá de noviembre

«El acuerdo se mantendrá vigente hasta la finalización de las obras, previsto para el mes de noviembre de 2025», este es el margen temporal ... que tanto Club Deportivo Mirandés como Deportivo Alavés y Ayuntamiento de Vitoria, el titular del Estadio de Mendizorroza, establecieron a mediados de junio, en una nota de prensa conjunta, para la cesión de las instalaciones al club rojillo. Este acuerdo es el que sigue pesando a día de hoy pese a las mil y una vueltas que ha dado el exilio temporal del equipo del Ebro y su correspondiente rumorología.

Y es que, a finales de agosto, el presidente mirandesista, Alfredo de Miguel, anunció en la Cadena Ser que las obras para levantar la nueva tribuna de Anduva iban con retraso, lo que iba a obligar a los de Fran Justo a permanecer en el fortín albiazul «al menos» hasta enero. Sin embargo, el medio Onda Rojilla informaba la semana pasada que el club de Miranda está trabajando para que la Liga le permita jugar en Anduva mientras acaba la obra.

«La idea es volver en noviembre o diciembre sin tribuna y con los socios repartidos entre General y los correspondientes fondos. Todo ello con un vestuario provisional y con los equipos saltando al césped por el Fondo Norte», explicaban.

La incomodidad de la parroquia jabata unida a los malos resultados que está cosechando el equipo en Mendi, dónde ha perdido sus dos partidos como local ante Huesca y Deportivo de la Coruña y aún no ha sido capaz de puntuar, han precipitado que las altas esferas de la entidad rojilla se pongan manos a la obra para intentar adelantar la vuelta a casa.

En este sentido y según ha podido confirmar ELCORREO, pese a las numerosas noticias publicadas y la rumorología que rodea al caso, a día de hoy sigue imperando el acuerdo inicial alcanzado con el Ayuntamiento de Vitoria y el Deportivo Alavés. De hecho, tanto el ente municipal vitoriano como el club babazorro afirman no saber nada de una posible prórroga de la estadía del Mirandés en Mendizorroza, no hay nada oficial y continúan remitiéndose a noviembre para el final de la cesión.

Esto no quiere decir que, de no obtener luz verde por parte de LaLiga para su retorno a Anduva con las obras en marcha, el Mirandés fuese a encontrar un obstáculo a la hora de seguir jugando de local en la capital vasca. Todo lo contrario, las relaciones entre clubes son excelentes y bastaría con una comunicación entre las partes para ampliar el trato hasta los primeros meses de 2026, pero esto, por el momento, no ha sucedido.

El Mirandés quiere volver a Anduva, no es un secreto. Desde sus dirigentes al cuerpo técnico, plantilla y, sobretodo, sus aficionados. Por ello, se trabaja en silencio para ver si se puede lograr antes de que finalice el ejercicio.

Visto bueno

Al ser consultados por la decisión adoptada por el club de adelantar la vuelta, que además no ha comunicado su intención de seguir en Mendizorroza más allá de noviembre, el grueso de los aficionados se muestran ilusionados ante tal posibilidad.

«Estamos jugando a veinte minutos de casa y todas las obras son molestas, sólo hay que ver a los equipos grandes de Primera. Todas las obras se alargan y ya estábamos concienciados de que esto se iba a comer más de la mitad de la temporada en Vitoria. Hay que estar agradecidos porque Mendizorroza es cómodo y está muy bien para nosotros, pero Anduva es Anduva y prefiero jugar en nuestro estadio aunque no esté completo. Es otro ambiente, otra sensación, y eso se traslada al césped. Ojalá la Liga nos permita volver en noviembre», apunta Arturo Bolaños, un joven rojillo que no ha faltado a ninguna de las dos citas como local en la capital alavesa.

En esta línea, Roberto Fernández, uno de los abonados con solera y décadas de mirandesismo a las espaldas, reconoce que «se está haciendo complicado porque estamos jugando de visitantes todos los partidos, esa es la realidad. Todos lo estamos intentando, pero nadie se siente local en Mendizorroza y eso también lo sienten los jugadores. Ni siquiera estamos sentados todos juntos para poder animar en un campo tan grande, tenemos a la afición rival en medio. Ojalá podamos volver a Anduva cuanto antes, que Miranda respire fútbol de nuevo con sus previas. No hace falta tener tanto aforo, hace falta que nos sintamos en casa y Anduva comience a sumar puntos». Habrá que esperar para ver si se consuma el retorno a casa próximamente.