El Mirandés y siete 'grandes' optan al premio

La situación no se ha clarificado en exceso salvo para determinar que la nómina de aspirantes al premio gordo, que no es otro que ascender ... a Primera, se ha quedado en ocho candidatos. Cualquiera de ellos, a falta de cinco jornadas para que expire el campeonato regular, puede lograrlo. Y entre los elegidos, se sitúa el Mirandés, al que su victoria ante el Burgos le ha hecho relanzarse para confirmar una ya de por sí extraordinaria temporada que aún puede tener un epílogo mejor.

Con quince puntos aún por dirimir está, con 62, a cuatro del segundo, el Levante, con el que iguala el golaveraje porque cada equipo ganó en su estadio por la mínima.

Está a la misma distancia del tercero, el Racing, al que le gana en sus emparejamientos porque venció en los dos encuentros de la Liga y con las mismas unidades que el cuarto, el Oviedo, frente al que pierde en la diferencia de goles por el 4-1 que se dio en el estadio Carlos Tartiere y el triunfo por 1-0 de los mirandesistas en el Municipal.

Los de Lisci tienen tres puntos más que el Granada, con el que estarían en desventaja a igualdad de puntos tras las 42 jornadas, y superan en cuatro al Huesca, con el que mantiene empatado el golaveraje.

También supera en la tabla al Almería, que jugó anoche frente al Racing de Ferrol el partido que no se pudo disputar el día anterior como consecuencia del apagón. Es, precisamente, ante el cuadro rojiblanco el único partido que tiene que jugar ante un rival directo. El resto de los enfrentamientos será ante adversarios que tienen en juego quedar lo más arriba posible por aquello de captar más ingresos por los derechos audiovisuales o tienen la salvación, si no certificada, sí virtual.

El Eibar y el Córdoba son dos de estos rivales. El Castellón, que tiene que jugar en Miranda, es el único que todavía no tiene garantizada la continuidad en la categoría, aunque cuenta con seis puntos más que el Eldense. La última cita será ante el Cartagena, ya descendido.

1º Elche, 68 puntos Le queda, entre otros, Levante (casa) y Huesca (fuera).

El líder destacado es uno de los favoritos para alzarse con un puesto de ascenso directo. Tiene mejores números en la segunda vuelta y enlaza ocho jornadas seguidas sin perder (5 victorias y 3 empates). Le queda Burgos (fuera), Levante (casa), Huesca (fuera), Málaga (casa) y Deportivo (fuera). Dos, rivales que buscan el ascenso. Su siguiente partido en el Martínez Valero es ante el segundo. Tiene ganado el golaveraje a Racing y Oviedo, empatado con Levante y Granada, a falta del duelo de vuelta con los granotas; y perdido con Huesca, a falta de un choque, Mirandés y Almería.

2º Levante, 66 puntos Debe jugar ante el Elche. Tres en su campo y dos, fuera

Es otro de los que ha apretado en el tramo final, aunque viene de caer en Oviedo (1-0). Tras tres temporadas consecutivas en Segunda, sólo tiene en mente jugar en la élite. Le resta por medirse con Tenerife (casa), Elche (fuera), Albacete (casa), Burgos (fuera) y Eibar (casa). Un calendario, a excepción del choque frente a los franjiverdes, asequible por lo que tendrán en juego los contrarios. Golaveraje: ganado a Racing, Granada, Huesca y Almería. Empatado con Elche, a falta de un duelo, y Mirandés, y perdido ante el Oviedo.

3º Racing, 66 puntos Le queda Oviedo, Almería y Granada

No encuentra la regularidad que le llevó a ser líder durante tantas jornadas en la primera vuelta. Golaveraje perdido con los dos primeros, así como con el Mirandés. Le queda por jugar: Cartagena (fuera), Oviedo (casa), Almería (fuera), Eldense (fuera) y Granada (casa).

4º Oviedo, 62 puntos Le queda Huesca y Racing

No conoce la derrota con el serbio Paunovic en el banquillo. Venció al Levante el sábado, resultado que le ha devuelto a la vida por el ascenso. También le queda un duro calendario, al menos tres partidos, ante Huesca (fuera), Racing (fuera), Zaragoza (casa), Tenerife (fuera) y Cádiz (casa). Tiene el golaveraje ganado a Mirandés, Granada, Levante y Almería y perdido con el Elche.

6º Granada, 59 puntos Le queda Racing (fuera)

Cierra el 'play off' (al cierre de esta edición no había concluido el Almería-Ferrol), en el que no se encontraban desde noviembre y lo hacen tras conseguir tres victorias y un empate. Le queda Málaga (fuera), Eibar (casa), Deportivo (fuera), Castellón (casa) y Racing (fuera). Un calendario 'sencillo'. Golaveraje ganado a Almería y Mirandés y perdido con Levante, Oviedo y Huesca.

Almería Le queda Racing y Mirandés

Es una de las decepciones. Por plantilla, está llamado a luchar por el ascenso directo, Jugó anoche ante el Ferrol. Le queda enfrentarse a Racing (casa) y Mirandés (fuera). Golaveraje perdido con Oviedo, Granada y Levante.

Huesca, 57 puntos Le queda Oviedo y Elche

Ha perdido 5 de los 8 últimos duelos. Oviedo (casa), Albacete (fuera), Elche (casa), Cádiz (fuera) y Eldense (casa) es su calendario. Golaveraje ganado a Granada, empatado con Almería y Mirandés y perdido con Levante y Racing.