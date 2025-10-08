El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 8 de octubre
Bauza marcó el primero en Albacete. Carlos Gil-Roig

El Mirandés siempre suma puntos cada vez que se adelanta en el marcador

Así ganó en Granada y Albacete y empató en Zorrilla; contabiliza 7 unidades de 9 posibles cuando marca antes que su rival

Ángel Garraza

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:55

Es uno de los tópicos que, por mucho que se repitan, no dejan de ser una realidad en la categoría de plata. El Mirandés suma ... doce presencias en total en Segunda División y si algo ha interiorizado en todo este tiempo, en el que se ha convertido en un 'clásico' en el segundo escalafón del fútbol profesional, es la importancia que tiene en esta Liga ponerse por delante en el marcador y dejar la portería a cero. Lograr los dos objetivos en un mismo encuentro es sinónimo de victoria. Rara vez se incumple esta premisa.

