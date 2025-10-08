El Mirandés siempre suma puntos cada vez que se adelanta en el marcador

Es uno de los tópicos que, por mucho que se repitan, no dejan de ser una realidad en la categoría de plata. El Mirandés suma ... doce presencias en total en Segunda División y si algo ha interiorizado en todo este tiempo, en el que se ha convertido en un 'clásico' en el segundo escalafón del fútbol profesional, es la importancia que tiene en esta Liga ponerse por delante en el marcador y dejar la portería a cero. Lograr los dos objetivos en un mismo encuentro es sinónimo de victoria. Rara vez se incumple esta premisa.

Sin ir más lejos, lo está comprobando en primera persona en lo que va de curso, en los ocho capítulos anteriores, en los que confluyen varios denominadores comunes a su trayectoria, que pasan por estas situaciones.

De entrada, siempre que marca primero contabiliza puntos, lo que ya es fundamental. Así han llegado siete de las ocho unidades que figuran en su haber. Marcó en primer lugar en Los Cármenes frente al Granada, por medio de Carlos Fernández en el minuto 49. Posteriormente, igualó el cuadro nazarí y, finalmente, en el 85 Petit dio los tres primeros puntos al Mirandés.

El calendario llevó a los mirandesistas hasta Albacete en la siguiente cita. Otros tres más después de que Bauza marcara en el minuto 7. Los de Fran Justo se pusieron con 0-3 en el electrónico. El cuadro manchego sólo pudo recortar distancias y en la recta final llegó la cuarta diana de los entonces visitantes.

Nunca pierde

El último punto obtenido de esta forma se contabilizó el pasado fin de semana en Zorrilla. Marcó Barea en la primera mitad y el bloque pucelano empató en el segundo tiempo. En definitiva, se ha hecho con siete de las nueve unidades que se han puesto en juego cuando el Mirandés se ha adelantado en el marcador. Es sinónimo sino de triunfo sí de amarrar puntos.

Al igual que otra faceta del juego que, en este caso, no ha podido cumplir el equipo de Miranda hasta el momento: dejar la portería a cero. Nunca lo ha hecho porque hasta cuando ha sumado, el adversario ha visto puerta ya sea con Nikic o Juanpa bajo palos.

El Cádiz le ganó con un solitario tanto; el Huesca hizo lo propio en Vitoria, al igual que el Zaragoza. El Valladolid y el Andorra convirtieron uno cada uno para firmar tablas en ambos encuentros. Por cierto que ante los del Principado es el único punto que ha arrancado tras ir por debajo en el electrónico. Carlos Fernández hizo el tanto desde el punto de penalti cinco minutos después de que el equipo tricolor marcara.

De todo esto se deduce, y así lo confirmaba al término del entrenamiento del miércoles el propio Martín Pascual, que acabar un partido imbatido por primera vez, lo que te garantiza ya un punto, y atinar con el marco contrario antes que el oponente son dos de los retos que tiene por delante el Mirandés para que, por fin, los tres puntos se queden en casa, en este caso en la provisional de Mendizorroza.