Mirandés y mirandilla, de pro, es una de las contadas personas de nuestra ciudad que sabe lo que es vivir un partido de Primera División ... desde el césped. Tras cumplir su octavo año en la portería de Club Atlético Osasuna y cerca de su sexto aniversario en la élite del fútbol nacional, puesto que debutó en Primera contra el Getafe en noviembre de 2019, el ya clásico Sergio Herrera Pirón, más conocido en su entorno como 'Canillas', sabe de sobra lo que es pelear por un ascenso a la categoría de oro y sigue de cerca lo que está ocurriendo con el equipo de su ciudad como un rojillo más. Ahora, después de dar cierre a la notable temporada del conjunto navarro, que ha rozado Europa, mira con atención a Cartagonova y a un bastante posible playoff de ascenso del cuadro de Alessio Lisci.

–¿Qué valoración te merece la temporada del Mirandés?

–No hace falta saber mucho de fútbol para saber que la temporada del Mirandés ha sido excelente. Un equipo que, en pretemporada, estaba sin hacer y sufría la falta de jugadores, ese mismo equipo está peleando por el ascenso a Primera en la recta final de la temporada. Es algo increíble.

–¿Qué te ha sorprendido más?

–Creo que el equipo, en general, nos ha sorprendido a todos. Muchos pensábamos que se iba a desinflar durante la temporada, que no podía aguantar ese ritmo todo el curso, pero siguieron con el mismo nivel después del parón invernal. Han demostrado que podían seguir creciendo partido a partido, se han recuperado también de malas rachas y todavía siguen soñando. Es lo que más me ha sorprendido, que se hayan mantenido firmes todo el año.

–Y en cuanto a jugadores...

–Panichelli, evidentemente, me ha sorprendido por su número de goles. El Mirandés siempre acierta con el killer y este año ha hecho una gran dupla con Izeta. Ha sido algo diferencial durante toda la campaña, pero también me gustaría nombrar a Gorrotxategi porque me ha encantado su papel en el equipo. Con la juventud que tiene y los pocos partidos que lleva como profesional, ha hecho un año magnífico, de ahí que llame la atención de muchos equipos de Primera de cara a la próxima temporada.

–En la parcela defensiva han brillado muchas piezas.

–También tengo que hablar de Raúl Fernández, el portero. Venía de un año difícil, llegas a un Mirandés que a priori tiene que luchar por no descender de categoría y ha sido fundamental en la portería. Uno de los mejores porteros de Segunda, sin duda. Me alegro mucho por él. Por último, por no alargarme mucho más, también me ha sorprendido mucho Pablo Tomeo. Prácticamente era un desconocido, ya estaba en el club y ha jugado muchísimos partidos como titular este año. Ha hecho una gran temporada y es importante que sobresalgan jugadores que, en un principio, no estaban llamados a ser destacados. Estos perfiles son muy importantes en un vestuario, además que ha cumplido siempre dónde le han puesto.

–Todavía hay algunas opciones de ascenso directo, pero todo apunta al playoff.

–Los playoff siempre son complicados. Hay equipos que se tiran todo el año con opciones de ascender directos y acaban jugando estas eliminatorias, son rivales complicados. Espero que, si no se puede lograr ascender en Cartagena de forma directa, el equipo siga compitiendo igual en la promoción. Al final, tienen que seguir con la misma ilusión de toda la temporada y sin desanimarse. Lo que han hecho ya es histórico y tienen que seguir en la misma línea. Además, Anduva puede jugar un papel fundamental en los playoff, van a estar a muerte hasta el final porque además les han dado motivos para ello.

–En caso de no ascender este domingo, ¿qué rivales querrías evitar de primeras?

–El Oviedo es un equipo muy duro. Todavía tiene opciones de ascender este fin de semana también, pero en el playoff puede ser un rival complicado. Luego, siempre hay que tener presente al equipo que se mete de últimas y llega con la flecha para arriba. El que se meta sexto a última hora, peligroso.

–Soñemos un poquito más allá e imaginemos que el Mirandés ya ha subido a Primera División, como parte de un club de la élite y buen conocedor del paño, ¿qué debería cambiar en el club en sus diferentes ámbitos?

–Si se logra el ascenso a Primera, el proyecto del Mirandés empieza de cero. Sería algo nuevo y subir a Primera siempre es algo complicado, más aún cuando tal vez no tienes esa experiencia de haber estado antes. No tienes esa etiqueta de equipo histórico o de capital de provincia. Es evidente que habría dificultades y no conoce la categoría, pero si hay algo que caracteriza al Mirandés durante todos estos años es que tiene las cosas más que claras. La gestión del equipo es impecable y en Primera, tendría un gran ingreso económico por los derechos de televisión. Hay mucha diferencia con respecto a Segunda y eso te da más margen de maniobra para poder confeccionar un buen equipo. Creo que la política de fichaje de los últimos años cambiaría un poco, que no habría tantos cedidos, pero tampoco se volverían locos. Si consiguen el ascenso, el club cambiará y crecerá mucho.

–¿Qué avances prioritarios crees que llegarían en primer lugar?

–Creo que, a nivel instalaciones deportivas, habrá cambios. Tanto en la parte de la zona de entrenamientos como la vuelta que se le va a dar a Anduva, cuyo proyecto ya está en marcha. El cambio deportivo iría en sintonía de lo que es Primera, estoy seguro.

–Y en el césped, ¿seguir siendo una suerte de trampolín de jóvenes talentos?

–Muchos jugadores quieren jugar en el Mirandés por su filosofía y por las oportunidades y paciencia que brinda. Si sube a Primera, esto se vería impulsado aún más. Piensa que no es nada fácil hacerte un hueco en Primera y que el Mirandés sería una opción muy atractiva para un gran número de ellos. Si encima ves el crecimiento del club en los últimos años, pues con más razón. Ha potenciado la carrera deportiva de muchos futbolistas y, ascendiendo, podría seguir haciéndolo y con más margen de elección.

–Las ventajas de Miranda...

–Eso es. El jugador sabe lo que es el Mirandés, sabe que puede trabajar bien aquí y que estará a gusto. Eso siempre es un factor importante a la hora de elegir destino, el jugador quiere estar tranquilo y poder crecer de la mano del club. Miranda y el Mirandés tienen una ventaja en este apartado. Si sube a Primera, esta ventaja será todavía mayor y tendrá más mercado.