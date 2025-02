«El Mirandés sale muy reforzado del Ciutat pese a la derrota»

Ángel Garraza Domingo, 23 de febrero 2025, 22:19 Comenta Compartir

«Estamos haciendo un temporadón y hemos hecho un buen partido durante una hora. Creo que salimos muy reforzados y vamos a por el próximo partido con la mayor ilusión posible». Es el mensaje que quiso lanzar el entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, tras la cita frente al Levante.

Reconoció, respecto al choque en sí, que hasta el gol «hemos estado mejor. En la primera parte y en la segunda, entramos muy bien con una ocasión clarísima de Hugo, que se metió hasta dentro del área. Lo estábamos controlando bien, estábamos muy cómodos, aunque es verdad que en los últimos cinco minutos cuando Carlos (Álvarez), que no es un jugador de Segunda porque con espacios te hace muchísimo daño, venía a la banda derecha del ataque y podía filtrar, pero es lo normal. No puedes venir aquí y no sufrir en algún momento. Hasta el 65 habíamos merecido ponernos por delante».

Admitió que, después del gol, «nos hemos partido un poco. Nos han llegado las prisas, nos hemos precipitado un poco y no hemos estado bien. El Levante, cuando le dejas espacio para transitar, te hace mucho daño y, seguramente, los últimos 25 minutos era más probable que llegara el segundo gol que el empate».

Restó, eso sí, importancia al error que provocó el gol. «En el fútbol se pierden balones. Y en esa acción no hemos vigilado bien. Nos han matado tras la pérdida y, por suerte, no nos han marcado el segundo por el tema del golaveraje. Le he dicho a Raúl que no subiese en la última jugada por ese motivo».

«No nos han marcado un segundo gol y es bueno por el golaveraje; en la última falta le he dicho a Raúl que no subiese»

Acerca de los cambios en la alineación, respondió que «ha jugado Unai (Egiluz) porque el Levante te busca muchos balones a la espalda y es el central más rápido que tenemos, iba por ahí y creo que lo ha hecho muy bien. Era, además, importante meterle minutos tras venir de lesión y creo que hemos acertado».

Sobre la incorporación de Joel Roca en el once inicial recordó que «se está intercambiando con Urko (Izeta) durante toda la temporada y hoy (por ayer) he optado por él porque cuando entró en la primera vuelta, en su posición, le hizo mucho daño al Levante. Ha estado bien porque en su carril tuvimos una ocasión muy clara, otra que se fue de Iborra y centró y de Iker, no necesitábamos meter un perfil más defensivo, pienso que ha hecho un partido muy bueno».

Recalcó que «este año tenemos una plantilla más equilibrada entre titulares y suplentes que el año pasado, que era más complicado hacer rotaciones. Las seguiremos haciendo en función del plan de partido. Estamos contentos con lo que hemos hecho quitando los últimos minutos».

A preguntas de los periodistas de Valencia quiso «dar las gracias a todo el Ciutat. Me han despedido muy bien al final, les doy las gracias, lo importante es lo que dejas en el club y si te lo reconocen tanto es porque hemos hecho algo bien a pesar de ese descenso que sufrimos».

Calero destacó que «estamos contentos porque la dificultad que tenía el partido era enorme» El técnico del Levante, Julián Calero, se mostró muy satisfecho tras la victoria ante el Mirandés, ya que destacó que la dificultad del partido era «enorme». El partido, a su juicio, «fue muy difícil porque nos enfrentábamos a un rival que está en un momento de confianza enorme. Ellos venían como líderes y ese nivel de confianza se ha visto en la primera parte. Luego hemos igualado el partido, aunque es verdad que estábamos algo trabados», explicó. Calero valoró la dificultad de ganar a un gran equipo y recordó la igualdad existente en la categoría, ya que indicó que del primero al sexto clasificado «solamente hay tres puntos. Si queríamos luchar por cosas importantes este era el día para responder y mi equipo ha demostrado que quiere y está preparado», incidió. El preparador del Levante lamentó que su equipo no haya podido ganar además la diferencia particular al Mirandés. «Cuando estás tranquilo y seguro, los resultados tienen que llegar. Llegan las victorias, aderezadas con algún empate y alguna derrota. Estamos todos en un pañuelo y hay que tener tranquilidad y seguridad en lo que estamos haciendo». En cuanto a las expulsiones en el tramo final del partido, subrayó que no hubiera expulsado a ninguno de los dos jugadores: «Estamos provocando una situación muy complicada con los árbitros».

Temas

CD Mirandés