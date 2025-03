«Este Mirandés se repone a todo»

Ángel Garraza Sábado, 8 de marzo 2025, 21:33 | Actualizado 21:58h. Comenta Compartir

«Estamos haciendo las cosas bien. Es una de las características que fuimos demostrando y que nadie se pensaba al principio de nosotros, que fuésemos tan maduros siendo tan jóvenes y muchos, debutantes en la categoría. Sabemos manejar los momentos y hoy Anduva se hizo sentar muchísimo», recordó Panichelli, que ante el Oviedo vio puerta de nuevo al transformar el penalti.

«El vestuario está muy contento porque hemos sacado un partido muy complicado por el rival y las condiciones climatológicas, que son para los dos equipos, pero lo hicimos muy bien a pesar de no poder jugar como queríamos, pero el equipo se ha repuesto», añadió el máximo goleador mirandesista.

Considera que «era muy importante ganar en casa, porque fuera es complicado, y más, contra un rival directo. Pudimos disfrutar compitiendo y dejar los tres puntos aquí que para la gente y para nosotros es muy importante. Ante este tipo de rivales es lo más lindo y contra los que todos queremos jugar porquen si los ganas demuestras que puedes hacerlo ante cualquiera».

El punta argentino era el encargado de lanzar este sábado la pena máxima. «Vamos cambiando el pateador. A mí me tocó fallar contra el Cádiz, después los tiró Urko (Izeta), que los lanza muy bien y hay confianza plena en él y ante el Oviedo me toca tirarlos a mí y con mucha confianza también gracias al respaldo del míster y de los compañeros. No importa quién hace los goles sino lo colectivo».

Líder con 54 puntos tras empatar el Racing en El Molinón (1-1) El Mirandés sigue a lo suyo. Empeñado en dar toda la guerra posible a los grandes, pero con juego, compromiso, casta, dando la cara y compitiendo. Esta pasada noche ha vuelto a dormir líder tras contabilizar 54 puntos gracias a su victoria por 1-0 ante el Oviedo y al empate que cosechó el Racing de Santander (1-1) contra el Sporting en El Molinón, que deja a los cántabros con 53 unidades. El Elche también venció, en su caso por 3-1 al Castellón y se sitúa, de forma provisional, en el segundo peldaño de la categoría de plata a un punto de los jabatos. Los racinguistas son terceros. Los tres han disputado 30 jornadas. Este domingo las cumplirá el Huesca, el único que puede igualar este fin de semana a los mirandesistas a puntos. Juega ante el casi desahuciado Tenerife a las dos de la tarde. Sea como fuere, el equipo de Anduva terminará el fin de semana en puesto de ascenso directo. Un hecho nada baladí es que al tropa de Lisci aventaja al Almería, séptimo y primer equipo que se quedaría sin opciones de ascenso, en siete puntos. No es una distancia insalvable, ni mucho menos, pero ya son tres partidos de diferencia. El cuadro almeriense acumula 8 choque sin ganar cuando en diciembre parecía que se iba a salir de la tabla.

