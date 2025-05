«Todo el Mirandés se tiene que rehacer y no estar tristes»

Ángel Garraza Domingo, 25 de mayo 2025, 23:12 Comenta Compartir

El mirandesismo acabó el partido ante el Almería de bajón. Cabizbajo porque lo tuvo, mereció ganar a tan cualificado rival, pero ha perdido la ventaja que tenía para lograr el ascenso directo. No obstante, Alessio Lisci opta por extraer la lectura positiva. «Hay que ir en la dirección de que esto no nos tiene que repercutir», aseguró con el deseo de levantar a la mayor brevedad posible el ánimo porque se ha perdido una batalla pero no la guerra.

«Me acuerdo cuando estaba en el filial del Levante porque antes en los 'play off' el primero no ascendía. Si ganaba ascendía y si no, tenía que hacer más rondas. Cuando los primeros perdían la primera ronda, luego en la siguiente casi todos caían. Esto es lo que no puede pasar. Tenemos que rehacernos rápidamente. Sabíamos que enlazar seis victorias seguidas era complicado, pero lo hemos dado todo. Por eso era importante hacer una celebración del 'play off', ya que hemos logrado algo increíble».

Lisci recordó, en este sentido, que «hemos hecho 13 puntos más que la puntuación más alta que tenía el Mirandés en Segunda, faltando un partido. Tenemos que focalizarnos todos, periodistas, afición y equipo en lo positivo porque vosotros siempre habéis sumado al equipo. Ahora la forma es fomentar esa visión de que estamos en un 'play off' y llegamos a la última jornada con opciones de ascender directos».

Y es que, a pesar de todo, el conjunto jabato volvió a maniatar al rival por mucho nombre que tenga y más allá de la clasificación. «Nos hemos ganado un respeto enorme de toda la Liga. El Almería vino a empatar, pero es normal. Yo si fuese Rubi hago lo mismo porque para ellos la diferencia entre ganar o empatar no era tan grande, entre empatar y perder era enorme. Han competido como toca. Fue un partido de verdad».

Así que, lo que queda es que «nosotros ahora vamos a Cartagena a ganar y, como mínimo, disfrutaremos de un partido más en Anduva, vivir la experiencia de un 'play off de ascenso a Primera que aquí no se ha visto nunca, ni yo tampoco. Vemos lo positivo porque hay muchas cosas positivas».

No ocultó que «es una realidad que el que más ha merecido ha sido al Mirandés, pero así es el fútbol. El equipo está triste, pero no hay que estarlo. Solo por el resultado, pero el partido de hoy de 10 veces lo ganas ocho. No se pudo ganar, pero teníamos que estar mucho más tristes si no hubiéramos hecho un buen partido. El equipo no pudo hacer más y yo le he dado las gracias porque he disfrutado. A rehacernos rápido porque ahora tenemos dos vías. Estar tristes, hundirnos y hacer un partido malo en Cartagena, que los rivales sin ganar puedan ascender y llegar con malas sensaciones al 'play off' o rehacernos rápido, levantar la cabeza y hacer el mejor partido posible en Cartagena para obligar a los rivales a ganar y para llegar con buenas sensaciones al 'play off. Elijo la segunda» .

