El Mirandés no recurrirá a los jugadores libres «salvo que haya algo muy interesante»

Ángel Garraza Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:08

Una vez concluido el mercado estival, el Mirandés tiene una plantilla de 24 jugadores, cuatro de ellos con licencia amateur. Estaría prácticamente cerrada, aunque en la dirección deportiva no se quiere cerrar del todo esa puerta por si la ocasión lo requiere y se puede echar mano de efectivos que se encuentran ahora sin equipo, los denominados agentes libres. «Tendría que ser una posibilidad muy interesante».

Alfredo Merino hizo hincapié en que «ahora mismo no valoramos esa opción, pero tampoco la cerramos. Tiene que ser algo que veamos que nos falta. En mi opinión y en la del entrenador, la plantilla es muy completa. ¿Qué nos puede faltar? A lo mejor, un pivote muy pivote, que se sitúe entre los centrales pero tampoco queremos ese tipo de jugador. Así que si hay una opción muy buena, podríamos ir, aunque no tenemos la necesidad».

Menos extremos

Hay cuatro jugadores que pueden desenvolverse como extremos (Pablo López, El Jerabi, Tamarit e Iker Varela), si bien alguno está jugando como carrilero (Tamarit) e incluso en punta cerca de un delantero (Varela). No es una situación que preocupe a los técnicos. De entrada, el sistema que actualmente se emplea es un 5-3-2- con diferentes variantes, pero con tres centrales y dos carrileros, lo que resta importancia a los extremos natos.

Y, además, Merino sostiene que «cada vez hay menos futbolistas de estas características y los que salen, se los quedan los clubes. Podemos tener más extremos, pero no me dan garantías. Estarían entre el séptimo y el noveno de la lista que tenemos, no en los primeros lugares y por eso, preferimos no contar con ellos. Todos los jugadores que han venido al Mirandés estarían entre los cinco primeros».

