El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
En el Mirandés impera la felicidad en el inicio de la temporada. Avelino Gómez

El Mirandés no recurrirá a los jugadores libres «salvo que haya algo muy interesante»

Ángel Garraza

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:08

Una vez concluido el mercado estival, el Mirandés tiene una plantilla de 24 jugadores, cuatro de ellos con licencia amateur. Estaría prácticamente cerrada, aunque en la dirección deportiva no se quiere cerrar del todo esa puerta por si la ocasión lo requiere y se puede echar mano de efectivos que se encuentran ahora sin equipo, los denominados agentes libres. «Tendría que ser una posibilidad muy interesante».

Alfredo Merino hizo hincapié en que «ahora mismo no valoramos esa opción, pero tampoco la cerramos. Tiene que ser algo que veamos que nos falta. En mi opinión y en la del entrenador, la plantilla es muy completa. ¿Qué nos puede faltar? A lo mejor, un pivote muy pivote, que se sitúe entre los centrales pero tampoco queremos ese tipo de jugador. Así que si hay una opción muy buena, podríamos ir, aunque no tenemos la necesidad».

Menos extremos

Hay cuatro jugadores que pueden desenvolverse como extremos (Pablo López, El Jerabi, Tamarit e Iker Varela), si bien alguno está jugando como carrilero (Tamarit) e incluso en punta cerca de un delantero (Varela). No es una situación que preocupe a los técnicos. De entrada, el sistema que actualmente se emplea es un 5-3-2- con diferentes variantes, pero con tres centrales y dos carrileros, lo que resta importancia a los extremos natos.

Y, además, Merino sostiene que «cada vez hay menos futbolistas de estas características y los que salen, se los quedan los clubes. Podemos tener más extremos, pero no me dan garantías. Estarían entre el séptimo y el noveno de la lista que tenemos, no en los primeros lugares y por eso, preferimos no contar con ellos. Todos los jugadores que han venido al Mirandés estarían entre los cinco primeros».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  2. 2 Las protestas propalestinas obligan a adelantar el final de la etapa en Bilbao, que se queda sin ganador
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  5. 5 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  6. 6 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  7. 7

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  8. 8 «Estaba sentado en la terraza cuando vino corriendo a por mí con un cuchillo»
  9. 9

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  10. 10

    Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés no recurrirá a los jugadores libres «salvo que haya algo muy interesante»

El Mirandés no recurrirá a los jugadores libres «salvo que haya algo muy interesante»