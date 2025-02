«El Mirandés ha recibido ofertas importantes por jugadores nuestros y el presidente no ha querido ni escucharlas»

E. C.

«Ha habido ofertas importantes por jugadores nuestros, imagino que también las ha habido por cedidos y el presidente no solamente no ha querido valorarlas sino que ni siquiera las ha escuchado. Este club vuelve a poner por delante lo deportivo en lugar de lo económico», ha resaltado esta mañana el director deportivo, Alfredo Merino, en el balance que ha realizado tras la finalización del mercado de invierno, que se cerró anoche con un total de tres incorporaciones y dos salidas.

«No me gustan los mercados de invierno y este año lo hemos basado más en posiciones que en jugadores. Después de muchas jornadas y de mucha reflexión, veíamos que hay tres puestos que podíamos mejorar: un carril largo, profundo, que nos diese importancia en las dos áreas y ritmo alto en la banda. Pensamos que Iker Benito era el adecuado. Necesitábamos otro futbolista que pudiese jugar tanto en el volante central como en el alto o el bajo y que nos diese calidad después del robo y creímos que Carlo era la mejor opción; y necesitábamos un nueve y medio, que puede jugar de nueve, al lado o detrás del punta. Y ese es Adrián Butzke», afirma Merino.

Quien ha asegurado que «ha sido un mercado muy tranquilo porque el día 10 de enero teníamos claro quiénes eran los jugadores que queríamos. Destacar que han perdido dinero por venir aquí, han tenido que ajustar sus emolumentos para estar con nosotros esta media temporada; eso es digno de mención y se lo agradezco a ellos y a los clubes, Osasuna, Villarreal y Vitoria Guimaraes».

Para el director deportivo «la mejor noticia es que estamos todos aquí y la triste, los dos jugadores que nos han dejado, Homenchenko y Bassinga, ha sido por petición propia, por diferentes motivos que no vamos a valorar. Esto también marca lo que es el Mirandés, las situaciones personales están por encima de la deportiva».

Estas ausencias no han modificado el plan de trabajo del club a la hora de sumar más efectivos. «No hemos traído a nadie para sustituir a alguno de ellos. Pensábamos que necesitábamos reforzar estas tres posiciones y antes de que saliesen los dos teníamos claro los futbolistas que iban a entrar».

«El tridente que hemos conseguido entre jugadores, cuerpo técnico y afición nos está haciendo disfrutar. Todos los que estábamos aquí el 3 de septiembre no nos habríamos la situación en la que nos encontramos y esto no es fruto de la casualidad», ha añadido el responsable del área deportiva de la entidad.

El palentino no se ha olvidado del cuerpo técnico. «Tenemos la suerte de tener un entrenador muy bueno no sólo por trabajar mucho, que eso va en el sueldo, sino porque tiene la capacidad de ver lo que otros no ven. Vamos a disfrutar de esta plantilla y cuerpo técnico y a seguir soñando».

