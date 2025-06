El Mirandés recibe ofertas por Juan Gutiérrez y quiere que se queden Raúl y Postigo

Ángel Garraza Martes, 24 de junio 2025, 13:37 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

La mente del mirandesismo está ya puesta en la temporada 2025/26 ante una campaña en la que será «prácticamente imposible» retener o ampliar contratos a los futbolistas que acaban ahora su relación contractual con el club rojillo. «Tenemos que aprender de las cosas malas y, también, de las buenas. La estructura este año de dos auténticos artífices, a los que pongo en mayúscula y subrayado, que son Raúl Fernández y Postigo», señala Alfredo Merino, el director deportivo.

Considera que han sido «fundamentales. Raúl más en el campo porque 'Posty' ha tenido un problema de lesiones pero es que en el vestuario han sido dos auténticos catedráticos de la profesionalidad y del saber estar. Nosotros queremos seguir con esta estructura, me encantaría que se quedasen los dos pero, evidentemente, el hacer una buena temporada supone que se revaloricen los jugadores».

Para él, estos dos efectivos son «un espejo donde se pueden mirar los que vengan; su rendimiento ha sido excepcional aunque el de 'Posty' menos presente por las lesiones, pero muy importante, y tercero, porque creo que gran parte del éxito de este año tiene que ver con ellos».

Cabe recordar que el único futbolista que actualmente tiene contrato en vigor es Juan Gutiérrez. «Es verdad que hay ofertas por él», asegura Merino. «Ofertas importantes por el central, porque se lo ha ganado. Intentaremos que se pueda quedar, pero si el Mirandés es querido en toda España es por cómo trata a sus futbolistas. Queremos, lógicamente, que estén aquí pero, sobre todo, que triunfen».

Configuración de la plantilla «Tengo 110 jugadores en la cabeza; con el orden de preferencias establecido. Ya he hablado con todos los clubes. No los tenía en Primera División»

Respecto a la configuración de la plantilla, recalca que «tengo 110 jugadores en la cabeza. Te podría decir, si me preguntan por un lateral derecho, los diez jugadores que me gustan: el uno, el dos, el tres... Si el primero me dice que sí, borro el dos y me voy al cuarto... Lo que no tenía era en Primera División, el folio estaba en blanco porque estaba a expensas de reunirme con el presidente para saber si el modelo iba a seguir siendo el mismo, ya que el de cesiones es más complicado en la máxima categoría que en Segunda, o se podía coger a alguno más veterano».

Desde el área deportiva se remarca que «ya tengo el trabajo hecho. He hablado con todos los clubes y con los agentes de los jugadores que yo quiero. ¿Qué ocurre? Lo que ya he dicho otras veces, que la opción uno me dice 'espera'. El año pasado el éxito fue la espera y en éste va a ser el modus vivendi, pero es verdad que no hay competiciones internacionales y eso va a hacer que el proceso se acelere más».

El mapa y la estructura están confeccionadas y ahora, lo que tenemos que ver es «si somos capaces de optar a las primeras opciones o hay que ir a por las de más atrás».

Uno de los frentes abiertos en el Mirandés se centra en la búsqueda de entrenador. Han salido a la palestra, fuera de la ciudad, algunos nombres, entre ellos el de Ibai Gómez, expreparador del Arenas, aunque nada ha trascendido oficialmente. El perfil de técnico joven, con hambre y proyección permanece inalterable. «El estilo no va a cambiar, el de apostar por gente joven. El presidente es un gran empresario que también participa en la elección de entrenador porque él ha gestionado grupos y tiene experiencia en recursos humanos».

Confiesa que «estamos trabajando ya desde hace un tiempo. No podíamos esperar. Hemos tenido problemas porque no puedes comprometerte con alguien, con un jugador, para Primera y Segunda y ha habido muchos que no han esperado. Y con los entrenadores, en alguna ocasión, también nos ha pasado, que han decidido coger otro camino y lo entiendo», revela el responsable del departamento deportivo.

«Para mí es más importante ser feliz que mediático. Todas las preguntas que me hacía de cara a la renovación me llevaban a Miranda»

«Queremos que sea cuanto antes, no nos vamos a precipitar, pero pretendemos hacerlo rápido», sostiene Merino, cuya renovación se hizo oficial durante la fiesta por la clasificación para jugar el play off de ascenso. «Todas las preguntas que me hago en estos casos me llevaban a Miranda. Doy mucha importancia a la paz y a la felicidad y para mí, ser feliz es más importante que ser mediático».

Deja claro que tiene «muchas ganas» de encarar el próximo curso. «Aquí me siento director deportivo y es posible que en otro sitio pueda ser más mediático pero que no me sienta igual».

Añade que «el presidente me deja hacer absolutamente todo lo que yo considero, evidentemente con una lógica y transmitiendo una información. Es muy difícil encontrar este modelo en el mundo del fútbol, donde cada vez se llevan más las comisiones, las gestoras deportivas, la gestión desde otros países... Tengo toda la fuerza y la ilusión del mundo, motivado por las despedidas y reconocimientos que he tenido de los jugadores. El sábado era la persona más infeliz, pero el domingo era la más feliz del mundo».

Concluye al aseverar que «estoy ilusionadísimo con este nuevo proyecto, sabiendo que este año va a ser la temporada más difícil de la historia en el fútbol profesional del Mirandés».

