El Mirandés quiere un partido de «ida y vuelta» en el derbi con el Burgos

El nuevo técnico del Club Deportivo Mirandés, Jesús Galván, ha caido de pie en el club. A la espera de descubrir cómo es su puesta de largo en el ámbito deportivo, tanto el engranaje con la joven plantilla jabata como el discurso del experimentado sevillano encajan a la perfección con la realidad y objetivos del equipo. Siendo consciente de las limitaciones del proyecto y de la complicada tesitura actual a nivel clasificatorio, prefiere apostar por un relato optimista y ambicioso, siempre dentro de las posibilidades.

El domingo llegará su debut en el banquillo mirandesista y lo hará con un partido fundamental para el club, el derbi provincial con el Burgos. En lo relativo a la preparación del mismo, Galván ha dejado claro en la previa del choque «es un partido señalado en el calendario, marcado por la gente en rojo. Son especiales para el club y la ciudad. Se viven de otra manera, con más pasión y mayor intensidad. Hay que manejar esos nervios y esa intensidad que demanda el partido. Es un partido bonito para jugar».

Con respecto al planteamiento, el sevillano ha dado varias pistas de lo que puede esperar el aficionado: continuismo. «Se van a intentar tener una línea continuista con lo que trabajó Antxon Muneta. El equipo hizo muchas cosas bien el otro día y sólo intentaremos meter algunos detalles en la presión hacia delante y pocas toques más. Me gustaría apretar hacia delante, hemos trabajado bien esos conceptos esta semana. Hay que corregir pocas cosas, ajustar. Tampoco puedo llegar esta semana como un elefante en una cacharrería, seguiremos en una línea continuista».

Enfrente aguarda un Burgos perfectamente radiografiado por el andaluz y su cuerpo ténico. «la principal fortaleza del rival es su oficio. Domina muy bien la categoría. Tiene jugadores que llevan tiempo en Segunda, que saben a qué se tiene que jugar y cómo jugar. Pierde pocos los nervios, tiene mucho poso». Por estas razones, cree necesario «buscar un partido agitado, que pasen cosas, que se pongan nerviosos, que suele costar que pase. Son peligrosos cuando van por detrás también y se sueltas, cuando aparecen Morante, Niño y Curro con su calidad. Pero tenemos que intenta eso, que pasen cosas, que sea de ida y vuelta y que puedan perder esa tranquilidad porque, si no es así, son el mejor equipo de la categoría cuando no pasa nada o pocas cosas».

A nivel individual, Galván conoce de cerca a Fer Niño y también a Curro. «Son los dos referentes en ataque. Hay que tenerlos controlados. A Fer le conozco desde cadete, pasó por las inferiores del Cädiz y ha tenido mucha progresión, ha encontrado su sitio en Burgos. Se le caen los goles. Hay que estar atentos a sus movimientos y desmarques, maneja bien lso espacios. Hemos trabajado en eso».

Por su parte, el sevillano sabe que gran parte de las posibilidades rojillas pasan por frenar al mago onubense, muy probablemente el mejor jugador del BUrgos en los últimos años. «Su andadura por el fútbol habla de lo buen jugador que es, tiene un talento y una calidad brutal, un guante en el pie y es determinante a balón parado. También posee el último pas y un disparo de media distancia prácticamente letal. Tiene muchas soluciones y a todos nos gustaría tenerlo».

El nuevo preparador rojillo podrá contar con todas sus piezas, salvo Pablo López, lesionado de gravedad, y Nikic, convocado con su selección, si no hay sorpresas en el último entreno de la semana. Asimismo, también ha destacado las ganas e ilusión que muestran sus pupilos en las prácticas.

«La predisposición y compromiso del equipo es de alabar. Se dice que se compite como se entrena, con lo que nos acercaremos mucho al objetivo si se cumple esto. Luego hay un rival enfrente que hace muchas cosas bien. Estoy muy contento con la plantilla porque yo lo primero que exijo que estemos a la altura de la entidad que representamos. La semana ha sido buenísima, se ve que los chavales están con una sonrisa. Es una semana especial y, encima, venimos de una victoria y eso también ayuda».

Por último, en respuesta al sempiterno tema de las entradas para la afición visitante, el entrenador rojillo ahuyentó el ruido proferido desde Burgos, y anteriormente también desde Santander y Gijón. «Las entradas son las que son, estas son las circustancias que nos tocan. A todos nos hubiera gustado jugar aquí, en Anduva, pero las obras tienen sus tiempos y las entradas son las que nos dan. No hay más. En Mendi estaremos como si jugáramos en Anduva y seguro que es un partido muy bonito con ambiente y dos aficiones entregadas».

Visiblemente satisfecho con el trabajo semanal, el sevillano apura las últimas horas para preparar mentalmente a su joven plantilla para un duelo vital.

