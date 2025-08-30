El Mirandés quiere hacer bueno que a la tercera va la vencida

El mundo del fútbol es muy dado a los tópicos y a la utilización de frases, hechas prácticamente a la medida para que las empleen ... quienes disfrutan con este deporte. Esta circunstancia también da la posibilidad de incluir en las informaciones otros refranes o dichos populares, así que, teniendo esa opción, echaremos mano de uno de ellos para apuntar lo que los seguidores mirandesistas esperan de la cita de este domingo en Los Cármenes frente al Granada.

El partido es el correspondiente a la tercera jornada de la competición liguera y dado que en los dos primeros envites el conjunto rojillo ha sucumbido ante sus rivales, por el exiguo marcador de 1-0 en ambos casos, sí, pero un resultado que ha significado dos derrotas en dos partidos, lo que cabría decir que todos los fieles rojillos lo que quieren es agarrarse al positivo refrán que dice que a la tercera va la vencida. El equipo ha intentado frente a Cádiz y Huesca marcar, puntuar y ganar y no lo ha conseguido, así que ahora los jugadores tendrán que poner toda la carne en el asador para que el premio anhelado por ellos y por todos los aficionados llegue en forma de victoria en el tercer partido de la temporada.

Cierto es que el conjunto de Fran Justo, del que aseguraba el técnico en su última comparecencia ante la prensa que aunque siga estando todavía en formación va a ofrecer una mejor imagen que la que ha dado en los dos primeros partidos: «se verá un Mirandés mucho mejor», aseguró, va a medir sus fuerzas ante un rival que tiene ante sí el mismo reto.

El Granada, equipo que lógicamente tiene como objetivo una meta más alta que la del conjunto de Anduva y que aspira a regresar a Primera, ha arrancado francamente mal. No sólo ha caído en sus dos primeros compromisos ligueros, sino que en los dos partidos ha mostrado una endeblez defensiva considerable. El equipo nazarí perdió en su estreno en casa contra el Dépor por 1-3, y la pasada semana sucumbió en Ipurua por 3-0 ante el Eibar.

Así las cosas es lógico pensar que lo mismo que hemos aplicado a los rojillos es los que ronda la cabeza de los jugadores del equipo andaluz y de sus seguidores. El Granada, aspirante a estar en puestos cabeceros quiere abandonar la zona de descenso y comenzar a carburar, y quiere hacerlo, como es lógico, a costa del Mirandés que es otro de los equipos que no sabe todavía lo que es ganar. Los de Pacheta se agarran a que en los anteriores duelos contra los rojillos siempre han salido bien parados. En la última visita del Mirandés el marcador no se movió y en la que inauguró los enfrentamientos entre estos dos rivales hace tres temporadas los locales ganaron por la mínima, por 2-1.

Estos son los antecedentes y es ahora cuando toca volver a recurrir a otro dicho habitual, y que no es otro que el que indica que las estadísticas están para romperse. Y eso es lo que pretende hacer el Mirandés en el feudo del conjunto granadinista. Un equipo que ha iniciado la Liga con muchas dudas de las que el Mirandés tendrá que intentar aprovecharse. Los de Pacheta son los que están obligados a llevar la iniciativa y si los rojillos logran sacar partido del nerviosismo de los andaluces tendrán mucho ganado.

Se van a ver dos equipo en proceso de formación, los dos necesitan puntuar y habrá que esperar que la moneda caiga del lado de los rojillos y que consigan estrenar su casillero de puntos.