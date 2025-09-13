El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El cuadro jabato siempre fue por debajo en el marcador. Avelino Gómez
Mirandés 1 - 5 Deportivo

El Mirandés se quedó sin opciones ante un Deportivo superior

Los jugadores desequilibrantes de los visitantes desarbolaron a los rojillos, que se vieron impotentes para frenar a futbolistas diferenciales en Segunda

Ángel Garraza

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:15

Segundo partido en la casa alquilada de Mendizorroza y segunda derrota. Se intuía que iba a ser complicado este inicio de temporada en la condición ... de local, más que nunca en este curso por no jugar en casa y ayer, en muchas fases del choque, parecía más Riazor que la casa prestada del Mirandés. El efecto Anduva no existe y pese a que se registraron otros 3.300 seguidores jabatos, es evidente que, para un equipo del perfil del de Miranda, no tiene nada que ver jugar en uno o en otro estadio.

