El Mirandés se quedó sin opciones ante un Deportivo superior

Segundo partido en la casa alquilada de Mendizorroza y segunda derrota. Se intuía que iba a ser complicado este inicio de temporada en la condición ... de local, más que nunca en este curso por no jugar en casa y ayer, en muchas fases del choque, parecía más Riazor que la casa prestada del Mirandés. El efecto Anduva no existe y pese a que se registraron otros 3.300 seguidores jabatos, es evidente que, para un equipo del perfil del de Miranda, no tiene nada que ver jugar en uno o en otro estadio.

El 1-5 no deja lugar a dudas. Dio la sensación de que el Deportivo cuando quiso, apretó, para dejar sin opciones a los rojillos, que cometieron demasiados errores, un suicidio ante este tipo de futbolistas. Con el 1-2 se atisbaba partido, pero pronto los gallegos devolvieron a la realidad a los de Justo.

Nikic recuperó la titularidad tras superar sus dolencias; Barea también formó parte del once inicial después de participar con la selección española sub-20 y esta vez quien se quedó a la espera de su oportunidad en el banquillo fue Cardero.

La pelota era del Mirandés en los inicios ante un Deportivo que esperaba en su campo para intentar aprovechar alguna contra de sus desequilibrantes y velocísimos mediapuntas. Así es como justo antes del primer cuarto de hora llegó el gol visitante tras una fenomenal asistencia de Soriano para que Luismi picara fuera del alcance de Nikic. Un bonito tanto que ponía en ventaja a los coruñeses y de manifiesto la tremenda calidad que tienen del medio del campo hacia delante.

Mirandés Nikic; Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Postigo, Iker Córdoba, Medrano (Petit, m. 66); Barea (Pablo López,m. 46), Thiago (Marino, m. 46), Bauzà (Cardero, m. 76); Iker Varela (El Jebari, m. 55) y Carlos Fernández. 1 - 5 Deportivo Germán; Ximo Navarro (Escudero, m. 66), Loureiro, Barcia, Quagliata; Luismi (Noubi, m. 83), Villares, Soriano, Mella (Patiño, m. 66) Yeremay (Stoichkov, m. 70) y Mulattieri (Eddahchouri, m. 70) Goles: 0-1,m. 14: Luismi; 0-2, m. 38: Luismi; 1-2,m. 67: Bauzà; 1-3,m. 73: Eddahchouri; 1-4, m.79: Eddahchouri; 1-5, m.87: Eddahchouri.

Árbitro: El balear Luis Bestard amonestó con tarjeta amarilla a Juan Gutiérrez (m. 29), Hugo Novoa,(m. 76) y a los visitantes Ximo Navarro (m. 46), Quagliata (m. 53) y Escudero (m. 74).

Incidencias: 3.684 espectadores en Mendizorroza, uno más que en la primera cita ante el Huesca en el estadio vitoriano; 400 deportivistas.

Los rojillos acusaron el golpe porque a partir de entonces su rival fue el que pasó a controlar el encuentro en todas la facetas del juego. Comenzaron a tener muchos problemas para sacar el balón jugado.

Hasta que diez minutos después del tanto se contabilizó la primera aproximación clara Bauzá fue salvando obstáculos, pero se entretuvo demasiado delante del portero, que impidió que lograra la igualada.

Esta acción espoleó a los locales, que volvieron a mirar hacia la meta de Germán, una vez pasado el mal trago de la diana encajada, aunque sin mucha claridad. Iba a resultar un espejismo: Mella lo intentó con un tiro raso, si bien se encontró a Nikic perfectamente colocado, pro en la siguiente acción, el Mirandés no fue capaz de sacar la pelota, Bauzà se entretuvo y Luismi, de tiro cruzado, no perdonó para hacer el segundo.

El Dépor estaba siendo superior, principalmente después de marcar. Loureiro, en el 41, estuvo a punto de hacer el tercero. Lo evitó Nikic, pero el primer tiempo acabó con el bloque foráneo metido en el área mirandesista ante un rival que le costaba reaccionar tras los sendos golpes sufridos. Mella y Luismi hacían lo que querían y si además contaban con más facilidades de las debidas cuando atacaban el panorama no podía ser más sombrío. Estaba más cerca que los gallegos ampliaran la distancia que el Mirandés la recortara.

Había que buscar soluciones en el descanso. Fran Justo dio entrada a Marino y a Pablo López en la medular. El primero, de organizador y el segundo, escorado en el perfil diestro. Una mala entrega precisamente de Marino derivo en un lanzamiento al poste de Mulattieri. Acto seguido, Nikic protagonizó una valiente salida a sus pies.

Los jabatos tenían que correr riesgos con dos goles por debajo y eso podía propiciar los vertiginosos contragolpes de los rivales, pero había que asumirlo. Carlos Fernández botó una falta sin consecuencias y El Jebari reemplazó a Iker Varela.

El Mirandés dio un paso al frente en busca de un gol que volviera a meterlo en el duelo. Postigo remató de cabeza y Bauzá lo hizo desde fuera del área en arreones que no daban resultado. Petit se sumó al duelo por Medrano, lo que conllevó que Novoa se cambiara al carril zurdo y Pablo López se ocupara del derecho. Fue ejecutarse esta sustitución y Bauzà marcar desde fuera del área con un disparo raso.

Había partido con casi 25 minutos por delante. Es la sensación que daba, pero poco duró la alegría. Postigo despejó al aire y el recién incorporado Eddahchouri , solo, chutó fuera. Pero segundos después, no falló y cruzó con un potente lanzamiento para hacer el tercero de los suyos.

De nuevo, otros dos tantos por debajo. Había tiempo, en cualquier caso, para intentar la remontada, pero no fue posible. Cardero entró por el goleador Bauzà y lo que llegó fue el cuarto del Deportivo, también conseguido por Eddahchouri.

Corría prácticamente el minuto 80 y el partido quedaba visto para sentencia. Nikic evitó con varias intervenciones que la goleada fuese mayor, aunque el último goleador foráneo marcó el quinto cuando apenas faltaban dos minutos.

El Deportivo, cuando apretó, hizo lo que quiso con futbolistas muy desequilibrantes, que podrían ser titulares en muchos equipos de Primera.