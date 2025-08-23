El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los más jóvenes se ubicaron en el fondo habilitado en el estadio. Avelino Gómez
Mirandés 0 - 1 Huesca

Al Mirandés le queda mucho trabajo por delante

Un conjunto rojillo muy verde y bisoño aún pierde el segundo partido ante un rival más veterano y hecho

Ángel Garraza

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:57

Todo el mirandesismo es consciente de que esta temporada iba a ser complicada por todos los condicionantes ya conocidos. Los dos primeros partidos lo han ... demostrado. En el segundo, el primero que disputa en el exilio de Mendizorroza, la que será su casa hasta el mes de enero, cayó al mostrarse como un bloque en sus fases iniciales de construcción. Ya se sabe que lo que hace ahora el Mirandés es su pretemporada. Queda un mundo por delante para conjuntar las piezas y que éstas, todas muy jóvenes, exhiban la clalidad que se las supone.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  2. 2

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  3. 3

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  4. 4 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  5. 5 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias en varios lotes de una conocida crema facial en España
  6. 6

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  7. 7 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  8. 8 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo
  9. 9 Un fallo informático interrumpe durante 15 minutos los fuegos artificiales del viernes
  10. 10

    Detenido el gerente de un parque de tirolinas en Francia por negar la entrada a 150 jóvenes israelíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Al Mirandés le queda mucho trabajo por delante

Al Mirandés le queda mucho trabajo por delante