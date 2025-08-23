Al Mirandés le queda mucho trabajo por delante

Todo el mirandesismo es consciente de que esta temporada iba a ser complicada por todos los condicionantes ya conocidos. Los dos primeros partidos lo han ... demostrado. En el segundo, el primero que disputa en el exilio de Mendizorroza, la que será su casa hasta el mes de enero, cayó al mostrarse como un bloque en sus fases iniciales de construcción. Ya se sabe que lo que hace ahora el Mirandés es su pretemporada. Queda un mundo por delante para conjuntar las piezas y que éstas, todas muy jóvenes, exhiban la clalidad que se las supone.

Una pérdida en el centro del campo conllevó la derrota. Porque los rojillos sólo chutaron una vez entre los tres palos en todo el partido, aunque en el cabezazo en el último minuto de Carlos Fernández a punto estuvo de empatar, pero lo impidió una buena intervención del exrojillo Dani Jiménez. En cualquier caso, un bagaje muy escaso si se tiene en cuenta que todavía siguen llegando jugadores para ganar en Segunda División ante oponentes mucho más curtidos aunque se refuerzen con promesas.

Hay que apelar a la paciencia porque el conjunto de Fran Justo está muy verde, muy bisoño para sumar puntos. Se prevé una temporada dura.

Mirandés Nikic; Tamarit, Juan Gutiérrez, Martín, Pica, Medrano; Barea, Marino Illescas, Aarón Martín (Álex Cardero, m. 46), Varela (Helguera, m. 64) y Petit (Carlos Fernández, m. 46). 0 - 1 Huesca Dani Jiménez; Toni Abad, Pulido, Íñigo Piña (Carrillo, m. 71), Arribas, Julio Alonso (Manu Rico, m. 90); Sielva, Jesús Álvarez, Liberto (Enol, m. 59), Sergi Enrich (Ntamack, m. 59) y Kortajarena (Ro, m. 90) (. Goles: 0-1, m. 25: Enrich.

Árbitro: Jon Ander González amonestó con tarjeta amarilla a Barea (m. 43), Marino Illescas (m. 53), Juan Gutiérrez (m. 90+1) y a los visitantes Pulido (m. 49), Julio Alonso (m. 81).

Incidencias: 3.683 espectadores en Mendizorroza, algo más de 250 visitantes.

Nikic comenzó a entrenar esta semana y ya se colocó bajo palos en su primera titularidad como meta rojillo. El montenegrino constituyó una de las dos novedades, además del debut, asimismo, de Martín Pascual en el eje de la zaga al ocupar el puesto que dejó vacante Iker Córdoba tras ser expulsado en Cádiz. Los nueve futbolistas restantes repitieron presencia en el once inicial.

Con la tribuna de Prefrencia alta casi llena, el fondo de animación rojillo en su papel y la grada de enfrente habilitada sólo para las personas con movilidad reducida, arrancó un duelo que se disputaba a 30 grados de temperatura y en el que el ímpetu de ambos contendientes no era suficiente para generar ocasión alguna. No había ni acercamientos peligrosos por ninguno de los dos bandos.

Justo planteó un 5-3-2 (Juan, el capitán, portaba un vendaje en la pierna izquierda), con Varela escorado a la izquierda, cerca de Petit en ataque. Por detrás, Marino, por la izquierda, Barea por el centro y Aarón en la derecha formaban la tripleta en la medular. Presión alta cuando el Huesca sacaba el balón jugado desde atrás y a la espera en su campo cuando los oscenses se hacían con la posesión fueron las señas de identidad iniciales.

Pero el Mirandés se mostraba muy tierno. Con falta de contundencia atrás y sin ideas claras para hacer daño. Baste decir que el primer y único tiro entre los tres palos corrió a cargo de Varela en el minuto 39 (el chut en el añadido de Petit, que dio en el larguero, estaba anulado por fuera de juego).

Una pérdida de balón en la medular propició la única aproximación clara de un adversario mucho más veterano, que aprovechó ese error para que el sempiterno Enrich se revolviera para batir a Nikic en el 25. Los fallos en esta categoría se pagan muy caro y más en el inicio y con tanto margen de mejora en todos los aspectos para un bloque mirandesista que está empezando su fase de construcción.

Sin olvidar que todo esto se produce ante equipos con mucha más experiencia. Algunos efectivos del bloque oscense la tienen en el fútbol profesional. Y mucha. Paraban el ritmo, demoraban cualquier tipo de saque... Un partido a las cinco de la tarde en el mes de agosto era lo mejor para sus intereses.

Había que mover cosas y el banquillo en la reanudación. Justo lo hizo al dar entrada a Carlos Fernández por Petit y a Cardero, por Aarón Martín. Dos sustituciones que afectaban a las líneas más avanzadas para afrontar la segunda mitad. El Nuevo Mirandilla vio en la segunda parte una mejor versión del Mirandés y la esperanza era que en esta oportunidad se repitiese.

Tras volver de vestuarios, el Mirandés tuvo más el balón, pero faltaba lo que se le supone a cualquier bloque ya formado y el jabato aún no lo está. Le queda un trecho para conjuntarse y ver lo que puede dar de sí. El contrario, mientras tanto, esperaba y le bastaba para no perder el orden. Un cabezazo obligó al mirandesista Nikic a lucirse (dejó muestras de sus cualidades).

Thiago Helguera se incorporó tras entrenar por primera vez esta semana para estrenarse como rojillo. Se sumó a la línea de medias por el flanco derecho. Pero no pasaba nada en campo rival, pese a que el ariete Carlos Fernández dio otro aire al ataque. Ganaba duelos, protagonizó alguna dejada que, sin embargo, sus compañeros no pudieron culminar. Y firmó la mejor ocasión local de la tarde.

Con un solo disparo entre los tres palos y la oportunidad del último instante (el Huesca tampoco hizo mucho más) concluyó un encuentro que acabó con la segunda derrota consecutiva.