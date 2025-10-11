El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Novoa lo intentó por su banda. Avelino Gómez
Mirandés 0 - 0 Leganés

El Mirandés se queda a medias

Desperdició tres ocasiones muy claras para marcar y se le hizo demasiado largo un partido que acabó pidiendo la hora

Ángel Garraza

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:25

No hay manera en Mendizorroza. El Mirandés mejoró sus prestaciones, gozó de tres ocasiones muy claras para batir a Soriano, pero se quedó sin gol. ... La inoperancia ofensiva de los pipiolos futbolistas rojillos impidió que el primer triunfo se quedara en la casa alquilada de Vitoria. El primer punto que suma como local esta temporada puede saber a poco después de tres derrotas consecutivas.

