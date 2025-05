El Mirandés está a punto de hacer historia y a 18 días de poder convertirse en leyenda

El Mirandés ganó su partido ante el Castellón, que era lo fundamental, de lo que se trataba para esperar, después, acontecimientos respecto al resto de ... emparejamientos. Y lo cierto es que hasta los marcadores han acompañado la buena trayectoria que ha recuperado el bloque de Lisci en las tres últimas jornadas, en el momento decisivo del campeonato.

Está virtualmente clasificado para el 'play off' de ascenso a Primera División. Sería, de consumarse, que tiene toda la pinta de que así será, el primero de toda su historia. Toda una hazaña para el club más modesto de la categoría; un hecho épico si no se pasa por alto que el equipo rojillo era el claro candidato a ocupar la plaza de colista en el mes de agosto, cuando en la primera jornada apenas tenía efectivos para hacer un once inicial del primer equipo.

Ahora se sitúa en la tercera posición y con el 'play off' prácticamente garantizado tras caer en la noche del lunes el Granada en su estadio ante el Eibar. Los armeros vencieron por 0-2 y eso deja a los rojillos con nueve puntos de diferencia sobre la escuadra andaluza, que es séptima en la clasificación, la primera que se quedaría, de terminar así la Liga, fuera de la lucha por el ascenso a la máxima categoría.

Sólo quedan tres partidos por jugar, nueve puntos. Al tener el golaveraje ganado el conjunto nazarí (se llevó, con un 0-1, los tres de Anduva en la única derrota en Miranda de toda la temporada y el duelo en los Cármenes terminó sin goles) hay que esperar, pero sólo una auténtica hecatombe dejaría a los jabatos sin, al menos, la fase de ascenso.

Le vale con sumar un punto o con hacer lo mismo que haga el Granada. Si éste perdiese el próximo sábado ante el Deportivo en Riazor (16.15 horas) el Mirandés, que juega el lunes en El Arcángel, habrá hecho historia con independencia del resultado que obtenga en suelo cordobés.

Está a menos de una semana de corroborar su mejor clasificación histórica. De hecho, ya lo ha logrado porque aunque se quede fuera de la fase de ascenso, algo que nadie ni se plantea por el buen hacer del equipo, su peor resultado, llegados a este punto, sería un séptimo puesto, que hasta ahora nunca ha ocupado. La octava plaza es el listón más alto en su periplo por las once temporadas en el fútbol profesional del conjunto de Miranda.

La mejor clasificación El conjunto rojillo se ha garantizado ser séptimo; hasta ahora su puesto más alto era el octavo

Se ha garantizado ya ser séptimo, aunque inmerso en el mes de mayo nadie en el mirandesismo quiere esa posición. Es lógico que la ilusión esté disparada, por sus resultados, sensaciones y porque los rivales no se alejan por arriba. Todo lo contrario. Se podía considerar que la victoria del Levante frente al líder Elche no era lo más positivo pero también se puede analizar desde el punto de vista de que el Mirandés tiene ahora no una sino dos opciones para ascender de forma directa. Y el golaveraje con los franjiverdes lo tiene ganado.

Cayó el Almería, empataron Racing y Oviedo... Al margen de tocar con los dedos su presencia en las eliminatorias para subir a la élite, está en disposición de entrar en la leyenda del fútbol español dentro de 18 días, cuando se dispute la última jornada de la Liga (aún por fijar día y hora): conseguir el máximo premio en Cartagena, en el tercer y último encuentro que restará para dar carpetazo al campeonato doméstico.

Otros humildes con más dinero

Es cierto que ha habido equipos humildes que lo han obtenido con anterioridad: Eibar, Numancia, Extremadura... pero contaban con un mayor presupuesto y en sus plantillas con efectivos, algunos, de mucha experiencia en la categoría de plata.

Sin ir más lejos el guipuzcoano: Yuri (hoy titular en la banda izquierda del Athletic), Dani García, Capa, Jota Peleteiro ( entonces en su mejor momento) el portero Irureta... eran algunos nombres que formaban el plantel eibarrés en la 2013/14.

El cuadro soriano (logró tres ascensos a Primera) presentaba más veteranía en sus filas, también el Extremadura (aunque sin grandes nombres). El Mirandés tiene el equipo más joven y como hombres más expertos al portero Raúl Fernández, indiscutible en la puerta, y a Postigo, si bien éste ha tenido que realizar su labor principalmente en el banquillo y en la caseta porque apenas ha jugado cinco partidos como titular. Tachi es otro de los considerados 'veteranos' –sin olvidar que 'sólo' tiene 27 años–. También aporta mucho dentro y fuera del césped, pero esta campaña ha sido titular en menos de la mitad de partidos (18).