El Mirandés prevé ingresar en torno a 2 millones más por acabar cuarto en la Liga

No es oficial aún. En próximas fechas, desde LaLiga se comunicará a los clubes, si no lo ha hecho ya aunque no haya trascendido ningún ... dato, las cantidades que percibirán por los derechos audiovisuales de la temporada 2024/25. En lo que respecta al Mirandés, la fantástica temporada firmada en todos los ámbitos, en los que ha derivado la sobresaliente labor realizada en el terreno deportivo, se traducirá en un aumento de los ingresos por este concepto con respecto al curso pasado. Se estima, en función de lo que se ha venido dando en otros ejercicios, que el incremento será de unos dos millones de euros.

Una cantidad que, cuando se confirme, bien le vendrá a las modestas arcas de la entidad. Es lo que tiene que el equipo jabato haya realizado la mejor campaña de su historia. Porque no es lo mismo acabar en el puesto decimoctavo, el primero que da la salvación, que es donde se clasificó tras ganar al Amorebieta en aquel agónico encuentro de fin de curso en la campaña 2023/24, que hacerlo en el cuarto. La diferencia, en cuanto a unas cifras que no suelen variar en exceso de un ejercicio a otro, es de unos dos millones de euros. Conviene recordar, en este sentido, que la clasificación final en la categoría de plata determina buena parte del reparto de los derechos audiovisuales de LaLiga. Por el total de ingresos que percibe, un 10% va a Segunda y de este porcentaje el 70% debe asignarse a partes iguales entre los 22 participantes. 5,58 millones de euros es lo que captó el Mirandés la temporada 23/24 por este concepto una vez realizados los ajustes por el Plan Impulso CVC. A partir de ahí se calcula un reparto en función de la clasificación obtenida del 1 al 22. Además se tiene en cuenta únicamente la de la última temporada. Así, el campeón obtiene el 15,45%; el segundo, un 13,6%; el tercero recibe un 11,82% y el cuarto, en este caso plaza que le corresponde al Mirandés, un 10%. El decimoctavo, que es donde finalizó hace un año, sólo obtiene un 1,34%. De tal manera que se trata de una diferencia y cantidad importantes máxime si se tiene en cuenta la humildad que acompaña a un Mirandés que debe competir con transatlánticos. Pero ahí sigue dando guerra. Así las cosas, si en la anterior temporada ingresó por derechos audiovisuales 5,58 millones de euros una vez realizados los ajustes por el denominado Plan Impulso CVC, en esta oportunidad se calcula que se superarán los 7,5 millones, la cuantía más alta jamás ingresada por el club de Francisco Cantera. Todo ello, fruto de un magnífico trabajo desplegado en todos los estamentos. Al hilo de esta cuestión, se especifica que no se percibe una cantidad añadida a esta por jugar el 'play off'. Es 'únicamente' por el puesto obtenido una vez terminada la Liga regular. Además del reparto por competición y méritos deportivos, de conformidad con lo recogido en el artículo 5.3.b) 2º del Real Decreto los porcentajes distribuidos a los participantes en Segunda División también tienen en cuenta la implantación social de cada club al atender a epígrafes tales como abonos, taquillas, etcétera. Más abonados El Mirandés, al estar radicado en una ciudad de menor número de habitantes que casi todas las demás (salvo Eibar), también compite en inferioridad con las restantes entidades, localizadas en capitales o grandes urbes. No obstante, la sobresaliente travesía seguida por el equipo jabato también ha redundado en otros muchos apartados. Se ha aumentado de forma considerable, para lo que es el club rojillo, el número de fieles. Se han superado, después de un tiempo que no se conseguía llegar a esas cifras, los 4.000. Es cierto que es un hecho que se ha producido a medida que avanzaba la temporada, en la segunda vuelta y en el tramo final, pero bienvenidas son todas las personas que continúen el próximo curso al lado del equipo de Miranda. También, por ende, como consecuencia de la disputa de las últimas jornadas y del 'play off' se ha incrementado el dinero recaudado en taquilla. Aunque no haya sido de forma espectacular porque la capacidad de Anduva da para lo que da, todo suma. Más. El Mirandés ha tenido a una ciudad, la suya, volcada, pero también ha recabado la atención de todo el país, hasta el punto de que ha rozado una hazaña que, de conseguirla, le habría convertido en leyenda del fútbol. Todo esto ha significado que las existencias en la tienda oficial se hayan prácticamente agotado. Esta semana apenas quedaban artículos a la venta en la sede de Francisco Cantera. El tirón ha sido espectacular y el club lo ha notado para satisfacción de todos. Como ejemplo, el club anunció esta semana el 50% de descuento en los productos de este año futbolístico ya terminado y pocas horas después, se habían agotado. Habrá más límite salarial Es el caballo de batalla de una entidad que no se gasta más de lo que tiene y que le permiten. LaLiga hará públicos en próximas fechas los límites salariales de los clubes para la temporada 2025/26. Es decir, lo máximo que pueden gasta en la confección de la plantilla, contratación del cuerpo técnico y fútbol base. Es de dominio público que el del Mirandés es el más bajo de la categoría porque el de otros rivales con mucho más músculo financiero estaba por debajo en las cifras oficiales (el Almería, el Levante que ha ascendido....) pero era del todo irreal. Tenían otras condiciones. De hecho, EL CORREO ya ha recogido en varias ocasiones que al Mirandés no se le deja gastar algo más, como desearía, a pesar de tener las cuentas saneadas y 'cierta' disponibilidad. El golpe en la mesa dado en el plano deportivo esta temporada recién concluida se traducirá en un mayor límite salarial. Eso es seguro. Habrá que esperar a comprobar cuál es el siguiente tope para hacer el equipo que le indica la patronal del fútbol español. El último que se dio en febrero era de 4,5 millones. Subirá. A ver en qué porcentaje lo hace.

