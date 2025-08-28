Mirandés: entre el premio y el Virus FIFA

No se produce de manera frecuente ni en un número demasiado elevado de casos, pero desde hace unos años el Mirandés también se ve inmerso ... en la convocatoria de algunos de sus jugadores con sus respectivas selecciones nacionales en distintas categorías. La citación del centrocampista Ismael Barea por el combinado español sub-20 aumenta a dos, tras la llamada al meta Nikic por parte de Montenegro, los jugadores de la plantilla rojilla que se tienen en cuenta como mejores efectivos en sus categoría para representar a sus países.

Barea formará parte de la concentración de la selección española sub-20 a las órdenes de Paco Gallardo para los dos encuentros amistosos que se disputarán en Francia en este próximo parón internacional. El combinado nacional se medirá en dos ocasiones a la selección gala en Clairfontane (jueves, 4 de septiembre, 16.00 horas, y domingo, 7, a las 11) de cara a preparar el Mundial sub-20 que se disputará en Chile entre los próximos meses de septiembre y octubre.

El jugador cedido por el Betis al Mirandés se perderá (de momento) el encuentro correspondiente a la jornada 3 de Segunda División frente al Albacete en el estadio Carlos Belmonte (al igual que el cancerbero montenegrino) y se reincorporará de nuevo a la dinámica del primer equipo el lunes, 8 de septiembre.

Ante este tipo de llamadas surgen diferentes lecturas. Una, la que atañe al propio jugador, que ve reconocido su trabajo con la citación para integrar una selección con el fin de estar junto a los mejores en su tramo de edad. Es otra oportunidad para seguir progresando porque a nadie se le escapa la importancia que adquiere una convocatoria para participar en este tipo de conjuntos.

Al mismo tiempo, se pone de manifiesto la proyección y calidad que atesoran los miembros de la plantilla jabata que está reuniendo el club rojillo, con Alfredo Merino al frente de la dirección deportiva, para competir y permanecer una temporada más (sería la decimotercera si se consigue) en LaLiga.

Que haya varios componentes seleccionados sólo puede hablar bien de los protagonistas y del club, que ha logrado que confíen en la entidad de Miranda para relanzar sus carreras con vistas a crecer en el fútbol profesional.

Pero, por otro lado, también se introducen otras reflexiones, que tampoco es que sean nuevas pero que esta vez afectan en mayor medida al Mirandés: la conveniencia de seguir con las competiciones mientrqas se disputan partidos internacionales.

La Primera División sí para. En cambio, continúa la Liga en Segunda porque se estima que esta categoría no aporta tantos hombres como para detener la competición. El denominado Virus FIFA, que le va a dejar, de momento, sin un portero y sin un mediocentro para el choque que los de Justo van a disputar en Albacete.

Nikic ya fue titular en la segunda contienda, ante el Huesca, y el mediocentro sevillano ha jugado los 180 minutos del torneo doméstico que ya son historia. Se supone que son, al menos por ahora, importantes en el esquema del preparador gallego.

Mientras tanto, el cuerpo técnico quiere centrarse de forma exclusiva en el primer envite de los dos seguidos que deberá afrontar a domicilio, este próximo domingo ante el Granada en Los Cármenes. Para culminar la preparación, hoy llevará a cabo una sesión programada a las 10.30 horas a puerta cerrada en el campo 2 de los anexos y mañana cerrará los ensayos a idéntica hora y en el mismo lugar, en esa ocasión abierta al público.

«No pensamos que tenemos que jugar dos partidos fuera consecutivos, sino que queremos preparar bien el que jugamos contra el Granada», manifestaba Fan Justo después de recibir al Huesca en Mendizorroza.

El siguiente rival

En el cuadro nazarí, por su parte, Souleymane Faye faltó en el entrenamiento del Granada por una gestión de cargas. La baja del extremo senegalés, que jugó todo el encuentro con el Eibar del pasado viernes, se sumó a la de Baïla Diallo. El lateral izquierdo permanecerá en torno a un mes de baja.

Oscar Naasei trabaja esta semana como central de cara al partido con el Mirandés del domingo (21.30 horas). Es probable que sea la pareja de Manu Lama tras cumplir sanción por su expulsión con el Deportivo de La Coruña. También le quedan dos sesiones antes del choque.