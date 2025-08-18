El Mirandés se pone en marcha con el arranque más accidentado de su historia

Al margen de que la sensación general de los aficionados rojillos después de la disputa del primer partido de la temporada sea que «nos han ... robado», como se escuchaba en los corrillos en los que la conversación era futbolera, lo que es una realidad es que el Mirandés ha iniciado su andadura en la campaña 2025/26 del modo más accidentado de su historia.

Una de las consignas que tienen los colegiados para esta campaña es que si una acción es considerada como merecedora de tarjeta roja, no hay que contemporizar y debe expulsarse al jugador. En el partido inaugural de la temporada, el del viernes entre el Burgos y la Cultu, al minuto de juego González Esteban expulsó al jugador del conjunto leonés Selu Diallo.

Los árbitros habían tomado nota de las recomendaciones y el Mirandés no tardó en percatarse de ello. En el duelo del Nuevo Mirandilla entre en Cádiz y el Mirandés el colegiado novato en la categoría, Gorka Etayo, tardó menos en pensárselo que el tiempo que había transcurrido desde el pitido inicial, dieciocho segundos, para decidir que el defensa mirandesista Iker Córdoba debía dejar el terreno de juego.

Que la acción del defensa rojillo fuera merecedora de esa drástica sanción o no es discutible, pero el árbitro lo tuvo claro, y dejó al Mirandés con un hombre menos durante todo el partido.

Así las cosas no era difícil adivinar que el catalán iba a hacerse, muy a su pesar, con el récord de ser el jugador del Mirandés expulsado con menos tiempo de juego. Su debut por lo tanto se convirtió para él en una pesadilla.

Antes de que Córdoba se convirtiera en el expulsado en la jornada más tempranera y, por su puesto en ser el que menos tiempo ha vestido la elástica rojilla antes de tener que abandonar el terreno de juego por ve una cartulina roja, el jugador del Mirandés que se fue antes de tiempo a los vestuarios por decisión arbitral en cuanto a la jornada se refiere fue Carlos Julio, que en la temporada 2019/20 dijo adiós a su debut en la que fue prácticamente la última jugada de la primera parte de la jornada inaugural; su expulsión se produjo en el partido disputado por los rojillos en casa del Rayo Vallecano.

En cuanto a los jugadores que encabezan el ranking de menos tiempo sobre el césped desde que saltaran a él y fueron expulsados no hay que retroceder mucho en el tiempo, ya que los dos estuvieron a las órdenes de Lisci durante la pasada temporada.

El que había sido expulsado con más prontitud fue Parada, que en la vigesimosegunda jornada, en el partido entre el Huesca y el Mirandés vio la cartulina roja en el minuto 12.

Inmediatamente después en esa clasificación en la que ninguno quiere estar, se encuentra Dadie que, saliendo de suplente tanto en la jornada veintiocho como en la trece, en los partidos disputados en Valencia frente al Levante y en Tenerife sólo estuvo en el terreno de juego 14 y 18 minutos respectivamente.

Siempre como visitantes

Como dato curioso cabe indicar que todas estas tempraneras expulsiones se han producido con el Mirandés como equipo visitante. También lo era en el partido en el que vivió la más rocambolesca situación derivada de las cartulinas rojas.

Difícil es olvidar que en Montilivi, el feudo del Girona con el que ahora el Mirandés tiene tan buenas relaciones, el 12 de abril de 2014 fueron expulsados los dos porteros rojillos, Prieto y Dani Jiménez, ambos por cometer sendos penaltis en los minutos 62 y 66. La expulsión del domingo se suma a las que quedarán en el recuerdo de los mirandesistas.