El Mirandés podrá inscribir hasta dos jugadores extranjeros no comunitarios

Los clubes adscritos al Campeonato Nacional de Liga de Segunda División podrán inscribir en su primer equipo hasta un máximo de dos jugadores extranjeros no ... comunitarios, pudiendo alinearse simultáneamente. Así aparece reflejado en el apartado correspondiente a las 'licencias por equipos' que se incluye en las normas reguladoras y bases de competición elaboradas por Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la temporada en ciernes, la 2025/26.

Desde la RFEF se añade que, «a estos efectos, se tendrán en cuenta los acuerdos que hayan firmado España y/o la Unión Europea con terceros estados». O si tienen la doble nacionalidad. En Primera División se permite un futbolista más. Tres.

En este sentido, son tres los futbolistas que en la anterior temporada respondían a jugadores no nacidos en países comunitarios, pero con los que en algunos casos existen pactos de carácter internacional. Dos estuvieron en la primera vuelta y no siguieron en el Mirandés por diferentes circunstancias: Bassinga (Costa de Marfil) no continuó por una decisión deportiva y Homenchenko (Uruguay), por una cuestión de índole familiar, aunque cabe recordar que el país sudamericano tiene vigentes acuerdos firmados con la Unión Europea.

A ellos se sumó Panichelli. El argentino fue uno de los delanteros más destacados de la categoría, no sólo del equipo jabato. Tampoco es que sea muy habitual que la entidad mirandesista tenga en su primer equipo efectivos de nacionalidades al margen de la UE, pero es un hecho también a tener en cuenta. Si capta un cedido de esta forma pasa a contar como extracomunitario, dejando la plaza libre al club de origen, el que lo cede.

42 días, casi mes y medio, tiene el Mirandés para completar la plantilla. El mercado se cierra el lunes, 1 de septiembre, incluido.

Las normas para este siguiente curso, en cuanto al resto de capítulos, no cambian. Sólo se podrán formalizar 25 inscripciones por club, con dorsales entre el 1 y el 25. Hasta el próximo 1 de septiembre (lunes) estará operativo el mercado estival de fichajes. El invernal se habilitará el día 2 de enero de 2026 y se cerrará el 2 de febrero; ambos estarán incluidos en la ventana habilitada ya el año que viene para renovar las plantillas.

La alineación para cada encuentro deberá incluir al menos siete jugadores del primer equipo. Es el mínimo exigido; y cuatro podrán tener ficha del filial. Seguirán las cinco sustituciones en tres interrupciones y en un partido se permite que los equipos contendientes efectúen una única por conmoción cerebral, independientemente del número de cambios realizados durante el encuentro.

«La sustitución por esta situación se podrá realizar en el momento en el que se produzca el hecho, se sospeche de su existencia, tras el reconocimiento médico dentro o fuera del terreno de juego, o en cualquier otro momento, incluso si el jugador ha sido sometido a un reconocimiento médico y se haya reincorporado al partido. El equipo que vaya a realizar esta sustitución deberá advertir claramente al equipo arbitral de esta circunstancia», se añade por parte de la Federación para esta temporada venidera.