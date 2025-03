El Mirandés pisa el acelerador y saldrá a ganar los partidos que quedan «pase lo que pase»

Claro y contundente, ilusionado y totalmente entregado a unos futbolistas que no han mostrado ni un ápice de dudas en lo que va de temporada. ... Alessio Lisci y su cuerpo técnico tienen claro que el vestuario, motivadísimo por la marcha en el torneo local, no puede perder ni un segundo con la euforia desmedida que comienza a dibujarse en la ciudad, pero tampoco en los mantras pesimistas construidos en torno a fantasmas y manos negras.

«Es importante estar tranquilos, no mirar al partido de la semana que viene. Es evidente que el otro día te vas al descanso y han pasado cosas, y escuchas a la gente. Oyes que no nos van a a dejar subir pero, entonces, ¿qué hacemos? ¿no jugamos?, lo que hay que hacer es salir a ganar pase lo que pase. Centrarnos en el partido y salir al segundo tiempo a ganar como sea», sentenciaba en la previa del duelo del Carlos Belmonte.

Y es que el romano asevera que ahora toca «Albacete y luego ya pensaremos en el siguiente. Mentalizados en ganar este partido, punto, nada más. Por eso siempre digo que no importa ni el calendario ni los partidos de la primera vuelta ni los de la segunda, ni en casa ni fuera, sólo pensar en ganar en Albacete».

Enfrente espera un cuadro manchego que va a más, que cuenta con mucho peligro y posee «siete u ocho jugadores diferenciales, además de una gran segunda línea». Asimismo, il capitano no da pábulo a la posición en la tabla de su rival. «No tenemos que pensar en cómo están ellos, tenemos que pensar en hacer un gran partido como si estuvieran luchando por salvarse o por las primeras plazas, son un gran equipo».

En otro orden de cuestiones, al ser preguntado por la dificultad que está encontrando en 2025 para sumar su primera victoria lejos de Anduva, Lisci radiografiaba en voz alta un mensaje que días atrás ya había transmitido a sus pupilos.

«Fuera de casa estamos muy ceca de ganar. Siempre damos la cara y estamos cerca de ganar. Tal vez nos falta un punto de competitividad o no lo sé muy bien porque el otro día en Eldense, es un partido que lo ganas 95 de 100 veces».

Por este motivo, añadía, «al equipo sólo puedes decirle que tenga ese punto de competitividad o confianza que tenemos cuando jugamos en Anduva. Lo estamos haciendo bien. Hacemos buenos partidos y no los estamos ganando, por lo que algún detalle hay que cambiar, es evidente que algo falla».

El entrenador rojillo también ha aprovechado la tesitura para desmentir algún mito sobre los valores físicos del equipo y se ha mostrado muy tranquilo en cuanto al tanque de combustible, las piernas que restan para el último tramo de la temporada.

«No me preocupa nada, lo hemos comentado esta semana con los chicos. Se dice que este año corremos más que nadie y no es así. En los cuatro parámetros que importan dentro del rendimiento físico, estamos en mitad de tabla en Segunda. Hay muchos equipos que corren mas y otros que menos. El año pasado casi que se decía que eran unos perros y que no corrían y siempre estábamos entre los 2 primeros que más corrían con el Elche. Este año ni corremos mucho ni corremos poco, por lo que no me preocupa para nada el tema de la gasolina», argumentaba.

Esta declaración ha sito utilizada para mandar un guiño a su preparador físico, «que es muy atrevido y plantea cosas que nos están funcionando muy bien este año». Así las cosas, recordaba de nuevo que lo importante ahora es «seguir pisando el acelerador y, si en algún momento vemos que hay algún límite físico que contemplar, ya pararemos y valoraremos. Pero el equipo está muy bien y con ganas de seguir al máximo».

Y es que no hay una sola razón para explicar la excelsa campaña de los rojillos, ya que «es fútbol y tenemos grandes jugadores. Hay una química muy buena en el campo y físicamente estamos muy bien. Siendo el Mirandés, estamos ahí arriba porque estamos muy bien en muchos apartados».