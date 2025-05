El Mirandés se pide una victoria como regalo de cumpleaños

Hoy no es un día más para el mirandesismo. Cada 3 de mayo es una fecha especial para reivindicar la historia de un club que ... camina más firme que nunca hacia un centenario sin refundaciones ni desapariciones, aunque haya atravesado por malos momentos. Este sábado cumple la nada desdeñable edad de 98 años en su mejor momento de la historia. Inmerso en puesto de 'play off' tras permanecer durante toda la temporada entre los mejores de Segunda División y con las mismas posibilidades que el resto de rivales ahora directos por lograr un sueño impensable ni siquiera de imaginar hace unos meses.

Es la fecha que siempre sirve para recordar que la primera junta directiva estuvo compuesta por un notario como presidente, Arturo García del Río, con un capital inicial de esta sociedad que estaba constituido por 666 acciones de 15 pesetas cada una. Desde entonces, los colores rojo y negro constituyen la indumentaria del equipo y de uno de los emblemas de la ciudad.

El calendario ha querido que precisamente hoy visite al Eibar en Ipurua, por lo que a nadie se le escapa cuál puede ser la mejor celebración de esta tan significativa efemérides, no solo para la familia rojilla sino para una localidad que vive con la ilusión de alcanzar un premio que catapultaría al equipo a la denominación de leyenda del fútbol español.

Los tres puntos serían el regalo perfecto cuando pasadas las 20.20 horas de la tarde se dé por finalizada la contienda ante el cuadro guipuzcoano. No los ha podido conseguir lejos de suelo mirandés en lo que va de 2025, así que se le presenta una nueva oportunidad junto a los cientos de jabatos que arroparán a los de Lisci desde una esquina del estadio y desde zonas próximas a ese fondo que se destina a los hinchas visitantes.

Sólo causa baja Julio Alonso

El Mirandés, que viaja con la única ausencia de Julio Alonso y con la presencia del portero del filial Ale Gorrín en la citación, tuvo que cambiar de planes en la última sesión matinal para preparar el envite frente a los azulgranas. La tormenta que cayó en la mañana de ayer obligó a realizar la primera parte del trabajo en el gimnasio. Después, todos se dieron cita sobre el césped.

El Eibar, ahora con San José, «sigue unas ideas muy parecidas» a las que tenía con Etxeberria, apunta Alessio Lisci. «Hacen daño con su presión, antes y ahora, la mayoría de las ocasiones las generan en transición, pero tienen jugadores, todos, de mucha calidad. Tiene la obligación de conservar la pelota, aunque la salida del balón, como estructura, la han modificado algo más», sostiene el técnico rojillo.

¿Prefiere Lisci medirse con rivales directos en este tramo final o que no tengan tanto en juego? Y es que al Eibar se le ha alejado el 'play off' de ascenso hasta los 10 puntos, una distancia que se antoja ya insalvable a falta de tan solo cinco jornadas para el final.

«Me da igual. A los de arriba hemos ganado a todos, quitando a Granada y a Almería, con el que aún tenemos la vuelta, y hemos perdido con equipos del medio. La cuestión es si los pillas en racha, con hambre... Creo más en el calendario a nivel de cuándo y cómo que no por el equipo que es. Y por lo que veo en la Liga no hay ningún equipo que no moleste. Todos pueden ganar y perder puntos en lo que queda».

El colegiado del encuentro será el valenciano Ais Reig, un viejo conocido del Mirandés. Esta temporada ha dirigido dos partidos con los rojillos en liza: el empate sin goles en Anduva ante el Zaragoza, choque en el que mostró cuatro tarjetas amarillas y en la derrota en Almería (1-0), donde exhibió 8 cartulinas. En el VAR estará González Francés (Las Palmas).