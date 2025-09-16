Un Mirandés permeable que sufre en los duelos individuales por tierra y aire

El Mirandés registró el pasado sábado su segunda derrota como local de la temporada. El Dépor hizo gala de todo su talento ofensivo para endosar ... un póker a los de Fran Justo, que todavía siguen en formación y pagaron en sus propias carnes los errores en la sala de máquinas y la falta de contundencia en las áreas. De hecho, las estadísticas muestran que, hasta la fecha, los rojillos son un equipo demasiado permeable en su parcela defensiva y que sufre en varios de los apartados individuales, tanto en regates como duelos uno contra uno.

Atendiendo a los guarismos recogidos por LaLiga en las primeras cinco jornadas de competición local, el cuadro de Anduva es el equipo que mas disparos recibe de Segunda. Bien por pérdidas en transición, como ocurrió ante el conjunto gallego, o por simple retroceso, los jabatos permiten demasiadas tentativas contra su portería.

Son un total de 85 disparos recibidos en los primeros cinco choques, a puerta y fuera, lo que deja una media de 17 tiros por cita. Sin ir más lejos, ante los coruñeses, los de Miranda recibieron 20 disparos, 9 de ellos a puerta que acabaron desembocando en 5 goles. Son demasiadas oportunidades para un conjunto que sabe que su objetivo de la permanencia pasa, en gran medida, por hacerse fuerte atrás para marcar diferencias arriba.

Y es que no se trata de un caso aislado, puesto que en Albacete, donde se logró una importante victoria por 1 a 4, también fueron 18 los remates recibidos, 5 de ellos entre palos; aunque el resultado del partido ayudó a ello con los locales empujando en busca de remontar.

Sea como fuere, es evidente que el Mirandés recibe demasiados disparos, pero no es su única flaqueza a día de hoy. Con El Jebari y Pablo López llegando en los últimos suspiros del mercado, dos de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla, Bauza en plena racha goleadora y Varela, excesivamente guadianesco, la escuadra rojinegra todavía no ha engrasado del todo en lo que a desequilibrio se refiere.

Tanto es así que, con 53 regates realizados, el Mirandés es el segundo equipo que menos estadística presenta en este apartado de toda la categoría de plata y está empatado con el Huesca, el último. Son algo más de 10 regates intentados por choque, un dato que confronta radicalmente con los 106 protagonizados por el recién ascendido Andorra, que lidera la tabla.

Este es otro guarismo que evidencia los problemas que tiene el equipo para desbordar cuando tiene el cuero en su posesión. Juego horizontal y demasiada especulación en la circulación de la pelota. A buen seguro mejorará en este apartado según las piezas vayan encajando y los jugadores exteriores ganando confianza.

Con cinco jornadas en el zurrón, el cuerpo técnico de Fran Justo puede comenzar a sacar algunas concusiones. Restan 37 encuentros por disputarse, pero ya se ven ciertas parcelas que pueden mejorarse con ciertos ajustes. Además de la permeabilidad del equipo en defensa, sobretodo si se rompe tras pérdida de balón en salida y la zaga queda vendida ante el ataque rival; también se atisban ciertos problemas para generar superioridades desde el desequilibro y también desde el robo de balón cuerpo a cuerpo.

El equipo de Fran Justo ha ganado un total de 143 duelos sobre el césped en lo que va de competición doméstica, es el penúltimo de la tabla en este apartado que lidera el Córdoba club de Fútbol con 228. En este sentido, presenta un 46,8% de éxito en estas acciones, puesto que ha protagonizado 306 en los primeros cinco partidos. Esto quiere decir que gana menos de la mitad de los duelos disputados sobre el césped y es el segundo que menos duelos plantea en el torneo.

Asimismo, esta característica también se traslada, con números muy similares, al aire. Sin embargo, tiene un rendimiento notablemente superior cuando ha de pelear el balón en salto, con 67 duelos ganados de los 145 disputados. Es el décimo que más disputas aéreas gana y el séptimo equipo que más desempeña. El Valladolid encabeza esta estadística con 206 duelos aéreos hasta la fecha, son más de 40 por jornada.

En definitiva, queda mucho por hacer y mejorar. El Deportivo de la Coruña exageró las debilidades del Mirandés, tales como una excesiva permisividad y la falta de uno contra uno, pero a buen seguro irán mejorando con el trabajo diario y el transcurso de las jornadas.